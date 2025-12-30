Τι αλλάζει στο πεπτικό σου όταν βάζεις το ακτινίδιο στην καθημερινή σου διατροφή
Το ακτινίδιο δεν ξεχωρίζει μόνο για τη βιταμίνη C, αλλά φαίνεται πως παίζει σημαντικό ρόλο και στη σωστή λειτουργία του πεπτικού συστήματος.
Η καθημερινή κατανάλωση ακτινιδίων μπορεί να μοιάζει με μια απλή διατροφική επιλογή, όμως για όσους αντιμετωπίζουν δυσκοιλιότητα και φούσκωμα, τα οφέλη της είναι συχνά αισθητά. Τα τελευταία χρόνια, πληθαίνουν τα επιστημονικά στοιχεία που δείχνουν ότι το συγκεκριμένο φρούτο δρα υποστηρικτικά στο έντερο.
Δες τι δείχνουν οι μελέτες, πόσα ακτινίδια χρειάζονται και ποιοι βλέπουν το μεγαλύτερο όφελος.