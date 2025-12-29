Οι φυτικές πρωτεΐνες συνδέονται με καλύτερη υγεία των γυναικών όσο περνούν τα χρόνια

Γυναίκες που εντάσσουν περισσότερη πρωτεΐνη στη διατροφή τους, ιδιαίτερα από φυτικές πηγές, φαίνεται να διατηρούν καλύτερη συνολική υγεία καθώς μεγαλώνουν. Αυτό προκύπτει από μελέτη με επικεφαλής το πανεπιστήμιο Tufts, σύμφωνα με την οποία η επιλογή φυτικής πρωτεΐνης συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων ασθενειών.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό The American Journal of Clinical Nutrition, ανέλυσε στοιχεία από περισσότερες από 48.000 γυναίκες ηλικίας 38 έως 59 ετών. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι όσες κατανάλωναν μεγαλύτερες ποσότητες πρωτεΐνης από τρόφιμα όπως φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ψωμί και ζυμαρικά παρουσίαζαν λιγότερα περιστατικά καρδιαγγειακών παθήσεων, καρκίνου, διαβήτη, αλλά και μικρότερη επιδείνωση της γνωστικής και ψυχικής υγείας.

Συγκεκριμένα, οι γυναίκες με υψηλότερη πρόσληψη φυτικής πρωτεΐνης είχαν έως και 46% περισσότερες πιθανότητες να παραμείνουν υγιείς τα επόμενα χρόνια. Αντίθετα, η αυξημένη κατανάλωση ζωικής πρωτεΐνης συνδέθηκε με 6% μικρότερη πιθανότητα καλής υγείας στη γήρανση. Αν και η ζωική πρωτεΐνη φάνηκε να σχετίζεται ελαφρώς με λιγότερους φυσικούς περιορισμούς, η φυτική πρωτεΐνη παρουσίασε πιο σταθερή και ισχυρή συσχέτιση συνολικά, ιδίως σε ό,τι αφορά την ψυχική υγεία.

