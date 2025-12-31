Φτιάξε τη διατροφή σου για να προλάβεις την άνοια και το αλτσχάιμερ, λέει μελέτη

Η ποιότητα της διατροφής δεν φαίνεται να παίζει ρόλο μόνο στα γεράματα, αλλά να «χτίζει» τον εγκέφαλο σε βάθος δεκαετιών, αναφέρει μια νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Current Developments in Nutrition. Όταν τρως συστηματικά φτωχά, από την παιδική ηλικία έως τη μέση ζωή, ο εγκέφαλος πληρώνει το τίμημα αργότερα. Η έρευνα δείχνει ότι οι διατροφικές επιλογές σου λειτουργούν αθροιστικά, σαν μια μακροχρόνια επένδυση ή σαν ένα χρέος που συσσωρεύεται. Δεν πρόκειται για ένα κακό γεύμα, αλλά για ένα μοτίβο ζωής που αφήνει αποτύπωμα στη σκέψη, τη μνήμη και τη συνολική νοητική αντοχή.

Γιατί ο εγκέφαλος «θυμάται» τι έτρωγες από μικρός

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι οι βλάβες που οδηγούν σε άνοια ξεκινούν σιωπηλά πολλά χρόνια πριν εμφανιστούν συμπτώματα. Αυτό σημαίνει πως, όταν αρχίζεις να ξεχνάς, η ζημιά έχει ήδη γίνει. Γι’ αυτό η αλλαγή διατροφής νωρίς στη ζωή σου φαίνεται πολύ πιο αποτελεσματική από παρεμβάσεις που ξεκινούν αργά. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: ο εγκέφαλος «ακούει» τι του δίνεις πολύ πριν σου στείλει προειδοποιητικά σημάδια, άρα η πρόληψη δεν είναι υπόθεση μόνο της τρίτης ηλικίας.

Όπως διαβάζουμε στο PsyPost η ανάλυση βασίστηκε σε δεδομένα από 3.059 άτομα, μιας βρετανικής βάσης δεδομένων που καταγράφει τις συνήθειες και την υγεία ανθρώπων από τη γέννησή τους έως τα τέλη της έβδομης δεκαετίας της ζωής τους. Η διατροφή καταγράφηκε σε έξι διαφορετικές ηλικιακές φάσεις (4, 36, 43, 53, και 60 έως 64), από την πρώιμη παιδική ηλικία έως την ώριμη ενήλικη ζωή, ενώ η νοητική λειτουργία αξιολογήθηκε επανειλημμένα από την παιδική ηλικία μέχρι τα 68-69 έτη.

Πώς η κακή διατροφή συνδέεται με χαμηλότερη νοητική αντοχή

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι διατηρούσαν χαμηλής ποιότητας διατροφή για μεγάλο μέρος της ζωής τους είχαν χειρότερη γνωστική επίδοση και αυξημένο κίνδυνο άνοιας, σε σύγκριση με άτομα που ακολουθούσαν πιο ποιοτικά διατροφικά πρότυπα. Αντιθέτως, άτομα που διατήρησαν πιο ποιοτική διατροφή, στην ενήλικη ζωή τους είχαν καλύτερη νοητική απόδοση με το πέρασμα του χρόνου. Όσοι έτρωγαν πιο συχνά τρόφιμα που θεωρούνται σύμμαχοι του εγκεφάλου και σπανιότερα επεξεργασμένα τρόφιμα εμφάνισαν καλύτερη μνήμη, ταχύτερη σκέψη και σταθερή πνευματική λειτουργία. Το θετικό αποτέλεσμα που είχε αυτή τη διατροφική συνέπεια οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο εγκέφαλος ανταμείβει τη σταθερότητα και όχι τις περιστασιακές «υγιεινές εξάρσεις».

Μπορείς να προστατεύσεις τον εγκέφαλό σου πριν να είναι αργά

Η σχέση διατροφής και άνοιας έγινε ιδιαίτερα εμφανής στις μεγαλύτερες ηλικίες. Όσοι ακολούθησαν χαμηλής ποιότητας διατροφή είχαν σαφώς περισσότερες ενδείξεις σοβαρής γνωστικής έκπτωσης. Αντίθετα, όσοι διατήρησαν καλύτερες διατροφικές συνήθειες φάνηκαν πιο προστατευμένοι. Αυτό δεν σημαίνει απόλυτη ασφάλεια, αλλά δείχνει ότι η διατροφή μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο. Με απλά λόγια, ό,τι βάζεις στο πιάτο σου σήμερα μπορεί να επηρεάσει το πόσο καθαρά θα σκέφτεσαι αύριο.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η διατροφή δεν δρα μόνη της. Παίζει ρόλο το κοινωνικό περιβάλλον, η πνευματική δραστηριότητα από μικρή ηλικία και οι ευκαιρίες που έχεις στη ζωή σου. Παρ’ όλα αυτά, η διατροφή ξεχωρίζει γιατί είναι ένας παράγοντας που μπορείς να αλλάξεις. Δεν καθορίζει τα πάντα, αλλά λειτουργεί σαν μοχλός πρόληψης. Το σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι μικρές, σταθερές επιλογές στην καθημερινότητά σου μπορούν να στηρίξουν τον εγκέφαλο σε βάθος χρόνου.