Γιατί πάντα «χωράει» το γλυκό στο τέλος – Η επιστήμη πίσω από το επιδόρπιο

Το σκηνικό είναι γνώριμο, ειδικά στις γιορτές. Πολλά ορεκτικά, σαλάτες, διαφορετικά κρέατα, συνοδευτικά και δεύτερες μερίδες από ό,τι σου άρεσε περισσότερο. Κάποια στιγμή το στομάχι διαμαρτύρεται, αναζητάς κάτι ανθρακούχο για ανακούφιση και δηλώνεις βέβαιος ότι τελείωσες με το φαγητό.

Κι όμως, μόλις το γλυκό μπει στο οπτικό σου πεδίο, η αίσθηση αλλάζει. Σαν να δημιουργείται ξαφνικά ένας μικρός «χώρος» στο στομάχι, έτοιμος να υποδεχτεί το επιδόρπιο. Δεν είναι ιδέα σου — υπάρχει επιστημονική εξήγηση πίσω από αυτή τη φαινομενική αντίφαση.

Δες γιατί ο εγκέφαλός σου «κρατάει» πάντα θέση για το γλυκό και ποιος μηχανισμός ενεργοποιείται τη στιγμή που το βλέπεις.