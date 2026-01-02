Φάε τυρί με πλήρη λιπαρά για να προλάβεις την άνοια, λένε τώρα επιστήμονες

Το ενδιαφέρον για την πρόληψη της άνοιας μεγαλώνει συνεχώς, καθώς δεν υπάρχει θεραπεία και οι διαγνώσεις αυξάνονται παγκοσμίως. Η διατροφή θεωρείται ένας από τους παράγοντες που μπορείς να επηρεάσεις στην καθημερινότητά σου, ώστε να δεις μακροπρόθεσμα οφέλη. Και παρότι πολλά διατροφικά μοντέλα έχουν συνδεθεί θεωρητικά με την υγεία του εγκεφάλου, υπάρχει σύγχυση ειδικά σε ότι αφορά τρόφιμα που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν επιβαρυντικά.

Γιατί η διατροφή βρίσκεται στο επίκεντρο της πρόληψης άνοιας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το τυρί, καθώς προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει άλλοτε θετική και άλλοτε ουδέτερη σχέση με τη γνωστική υγεία. Για την κρέμα γάλακτος, τα δεδομένα είναι ακόμη πιο περιορισμένα. Παράλληλα, ορισμένες δημοφιλείς διατροφικές οδηγίες προτείνουν τον περιορισμό τους, θεωρώντας τα πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά. Αυτό ακριβώς το κενό γνώσης προσπάθησαν να καλύψουν Σουηδοί ερευνητές, εξετάζοντας ξεχωριστά τα προϊόντα.

Όπως αναφέρεται στο The Brighter Side News, η μελέτη βασίστηκε σε μεγάλο πληθυσμό με μακρόχρονη παρακολούθηση, κάτι που της δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα. Οι συμμετέχοντες είχαν καταγράψει με λεπτομέρεια τις διατροφικές τους συνήθειες με συνδυασμό ημερολογίων, ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων. Αυτό μειώνει τα λάθη μνήμης και ενισχύει την αξιοπιστία των στοιχείων. Στη συνέχεια, τα δεδομένα συνδέθηκαν με επίσημα μητρώα υγείας για την καταγραφή περιστατικών άνοιας.

Τι έδειξαν τα δεδομένα για τυρί και κρέμα γάλακτος

Οι ερευνητές δεν εξέτασαν απλώς αν κάποιος κατανάλωνε γαλακτοκομικά, αλλά εστίασαν στο είδος και την περιεκτικότητα σε λιπαρά. Όταν ανέλυσαν τα αποτελέσματα, φάνηκε ότι μόνο συγκεκριμένα προϊόντα συνδέονταν με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας. Το πλήρες τυρί και η πλήρης κρέμα γάλακτος ξεχώρισαν, ενώ άλλα γαλακτοκομικά δεν έδειξαν σαφή προστατευτική δράση, ούτε θετική ούτε αρνητική.

Ακόμη πιο ενδιαφέρον ήταν το γεγονός ότι η συσχέτιση δεν ήταν ίδια για όλες τις μορφές άνοιας. Η κατανάλωση πλήρους τυριού φάνηκε να σχετίζεται κυρίως με μικρότερο κίνδυνο αγγειακής άνοιας, ενώ η πλήρης κρέμα γάλακτος συνδέθηκε και με άλλες μορφές. Αυτό δείχνει ότι διαφορετικοί μηχανισμοί μπορεί να εμπλέκονται και ότι ο εγκέφαλος δεν επηρεάζεται με τον ίδιο τρόπο από όλα τα τρόφιμα.

Ο ρόλος της γενετικής

Ρόλο φαίνεται να παίζει και η γενετική. Άτομα χωρίς γνωστό γενετικό προφίλ υψηλού κινδύνου για Αλτσχάιμερ είχαν μεγαλύτερο όφελος από την κατανάλωση πλήρους τυριού. Αυτό δεν σημαίνει ότι η διατροφή «ακυρώνει» τα γονίδια, αλλά ότι μπορεί να αλληλεπιδρά μαζί τους. Για άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα, τέτοια σαφής σχέση με τη γενετική δεν παρατηρήθηκε.

Οι ίδιοι οι επιστήμονες είναι ξεκάθαροι στο τι σημαίνουν και τι δεν σημαίνουν αυτά τα ευρήματα. Η μελέτη δείχνει συσχέτιση και όχι αιτία. Οι άνθρωποι που κατανάλωναν περισσότερο τυρί και κρέμα είχαν συνολικά διαφορετικό τρόπο ζωής, με καλύτερη υγεία και κοινωνικούς δείκτες. Παρότι έγιναν διορθώσεις, δεν αποκλείεται να υπάρχουν παράμετροι που δεν συνυπολογίστηκαν.

Η μελέτη δημοσιεύεται στο περιοδικό Neurology.