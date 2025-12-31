Πώς η βρώμη επηρεάζει το σάκχαρο, τη χοληστερόλη και την υγεία του εντέρου

Παρότι στα κοινωνικά δίκτυα κυκλοφορούν κατά καιρούς αμφισβητήσεις για την πραγματική αξία της βρώμης τα επιστημονικά δεδομένα που τις στηρίζουν είναι ξεκάθαρα. Η επιστήμη δείχνει ότι η βρώμη μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη για την υγεία. Ένα από τα βασικά επιχειρήματα εναντίον της είναι ότι μπορεί να ανεβάζει απότομα το σάκχαρο στο αίμα. Ωστόσο, οι μετρήσεις αυτές προέρχονται συχνά από άτομα χωρίς διαβήτη και αντανακλούν φυσιολογικές διακυμάνσεις της γλυκόζης μετά την κατανάλωση τροφής, όχι απαραίτητα κάτι επιβλαβές.

Δες τι λέει πραγματικά η επιστήμη για τη βρώμη και πώς επηρεάζει το σώμα σου πέρα από τους μύθους των social media.