Πώς να μην πάρεις τα κιλά στο ρεβεγιόν; Ρωτήσαμε διατροφολόγο και μας είπε τα μυστικά

Κάθε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά τα σπίτια γεμίζουν υπέροχα φαγητά και γλυκά που όσο και να θέλετε είναι αδύνατον να αντισταθείτε. Η ζυγαριά είναι μοιραίο να πάρει την ανιούσα αλλά το ζήτημα δεν είναι να νιώσετε άσχημα.

Η διατροφολόγος Μαρία Μπεργελέ μίλησε στο Flash.gr και αποκάλυψε μικρά μυστικά που μπορείτε να ακολουθήσετε στο ρεβεγιόν ώστε να μην σας πιάσουν οι τύψεις ότι κάνατε κάτι λάθος και σπάσατε τη διατροφή σας.

«Οι γιορτές είναι στιγμές χαράς, συνάντησης και απόλαυσης – και το φαγητό είναι κομμάτι αυτής της εμπειρίας. Δεν χρειάζεται φόβος, ενοχές ή αυστηροί κανόνες για να τις περάσουμε "σωστά". Η ισορροπία είναι το κλειδί» μας εξηγεί.

Μικρές επιλογές που κάνουν διαφορά

Ενώ η ποικιλία στο τραπέζι μπορεί να φαντάζει ακαταμάχητη, μικρές συνειδητές κινήσεις μέσα στη μέρα (ή τις επόμενες) μπορούν να σας βοηθήσουν να ζήσετε τη βραδιά χωρίς άγχος.

Ακολουθήσετε αυτά τα μικρά τρικ:

Μην παραλείπετε γεύματα για να «κάνετε χώρο». Αυτό συχνά οδηγεί σε υπερφαγία.

Ξεκινήστε με σαλάτα ή λαχανικά και συνεχίστε με ό,τι επιθυμείτε.

Δώστε προσοχή στα σήματα πείνας και κορεσμού του σώματός σας.

Πιείτε νερό και κινηθείτε λίγο μέσα στη μέρα (ένας περίπατος αρκεί).

Γλυκά χωρίς ενοχές

Τα γλυκά δεν είναι «απαγορευμένα». Μπορούν να έχουν θέση στο γιορτινό τραπέζι όταν τα απολαμβάνουμε συνειδητά.

Φάτε αυτό που σας αρέσει, σε ποσότητα που σας ικανοποιεί, χωρίς βιασύνη. Επίσης δοκιμάστε να συνδυάσετε το γλυκό σας με κάποιο φρούτο ή ξηρούς καρπούς για μεγαλύτερο κορεσμό.

Κι αν ανέβει λίγο το βάρος μετά τις γιορτές είναι φυσιολογικό.

Οι γιορτές είναι στιγμές ζωής, όχι εμπόδιο στην υγεία. Ό,τι κι αν δείξει η ζυγαριά, το επόμενο βήμα δεν είναι η ενοχή αλλά η επιστροφή στη ρουτίνα. Μικρές, σταθερές επιλογές φέρνουν πάντα αποτέλεσμα.