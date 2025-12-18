Οκτώ διαδεδομένοι μύθοι για τα ζωικά λίπη στη διατροφή

Για πολλά χρόνια, οι επίσημες διατροφικές οδηγίες προέτρεπαν στον περιορισμό τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και χοληστερόλη, όπως το βούτυρο, οι κρόκοι αυγών και τα πλήρη γαλακτοκομικά. Στη θέση τους, προωθήθηκαν επιλογές χαμηλών λιπαρών —μαργαρίνες, ασπράδια αυγών και άπαχα γαλακτοκομικά— με το σκεπτικό ότι συμβάλλουν στη βελτίωση της υγείας και στον έλεγχο του σωματικού βάρους.

Η προσέγγιση αυτή βασίστηκε στην ευρέως διαδεδομένη, αλλά αμφισβητούμενη πλέον, άποψη ότι τα τρόφιμα πλούσια σε λίπος και χοληστερόλη οδηγούν αναπόφευκτα σε αύξηση βάρους και σε μεγαλύτερο κίνδυνο για διάφορα νοσήματα. Ωστόσο, νεότερα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν πως η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη και ότι ο ρόλος των ζωικών λιπών στη διατροφή δεν είναι απαραίτητα τόσο επιβαρυντικός όσο πιστευόταν.

Δες ποιοι από αυτούς τους μύθους καταρρίπτονται ένας προς έναν και τι δείχνει πραγματικά η επιστήμη.