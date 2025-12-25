Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Πώς να διώξεις το φούσκωμα από το πολύ φαγητό

Από τις πιο απολαυστικές στιγμές των Χριστουγέννων είναι τα γιορτινά τραπέζια με την οικογένεια, με συγγενείς και με φίλους. Το γιορτινό κλίμα, πολλές φορές μας κάνει πιο χαλαρούς ενώ η ψητή γαλοπούλα, το χοιρινό, το αρνάκι και οι άλλοι γευστικοί πειρασμοί, μας οδηγούν στην υπερφαγία.

Όμως, συχνά αυτές οι στιγμές... ευδαιμονίας συνοδεύονται από το γνωστό αίσθημα φουσκώματος και βάρους στο στομάχι. Σύμφωνα με ειδικούς στη διατροφή, το φούσκωμα αυτή την περίοδο είναι απολύτως φυσιολογικό, καθώς ο οργανισμός καλείται να διαχειριστεί μεγαλύτερες ποσότητες φαγητού, πιο λιπαρά πιάτα από όσο συνήθως καταναλώνουμε καθημερινά, καθώς και αυξημένη κατανάλωση γλυκών.

Οι διατροφολόγοι λένε πως ένας από τους πιο απλούς τρόπους για να μειωθεί η ενόχληση είναι η ήπια κίνηση μετά το φαγητό. Ένα χαλαρό περπάτημα λίγων λεπτών βοηθά τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος και αποτρέπει τη δυσφορία που προκαλεί η ακινησία.

Επίσης, ιδιαίτερη σημασία έχει και ο ρυθμός κατανάλωσης του φαγητού. Όταν τρώμε γρήγορα, καταπίνουμε περισσότερο αέρα, κάτι που επιβαρύνει το στομάχι. Η αργή μάσηση και τα μικρά διαλείμματα κατά τη διάρκεια του γεύματος μπορούν να μειώσουν αισθητά το φούσκωμα.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ακόμη ότι τα ζεστά ροφήματα, όπως είναι το χαμομήλι, ο δυόσμος ή το τζίντζερ, μπορούν να βοηθήσουν στη χαλάρωση του στομάχου και στην ανακούφιση από τα αέρια, ειδικά τις ώρες μετά το γεύμα. Αντίθετα, τα ανθρακούχα ποτά καλό είναι να αποφεύγονται, καθώς εγκλωβίζουν αέρα στο πεπτικό σύστημα και επιτείνουν το αίσθημα βάρους.

Η επόμενη μέρα

Κάτι άλλο σημαντικό επόμενη μέρα: μετά από ένα πλούσιο γιορτινό τραπέζι, μια πιο ελαφριά διατροφή με λιγότερο αλάτι και περισσότερα λαχανικά βοηθά τον οργανισμό να επανέλθει πιο γρήγορα. Το αλάτι, όπως τονίζουν οι διατροφολόγοι, ευνοεί την κατακράτηση υγρών και κάνει το φούσκωμα πιο έντονο.

Όμως, υπάρχει ένα ακόμη «μυστικό», τόσο απλό που πολλοί από μας δεν το φέρνουμε στο νου: όσο τα άνετα ρούχα φορέσουμε, τόσο πιο άνετα θα νιώσουμε. Η πίεση στην κοιλιακή χώρα επιδεινώνει την ενόχληση, ενώ η άνεση βοηθά το σώμα να χαλαρώσει.

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι το φούσκωμα των γιορτών είναι παροδικό και δεν χρειάζεται ανησυχία ή υπερβολές. Με μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα και λίγη προσοχή, το σώμα βρίσκει γρήγορα ξανά την ισορροπία του, χωρίς να στερηθούμε τις όμορφες στιγμές των Χριστουγέννων.