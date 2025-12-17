Ρύζι: Γιατί θεωρείται ένα από τα πιο θρεπτικά τρόφιμα

Το ρύζι έχει πολλές ποικιλίες το καθιστούν ένα ευέλικτο «εργαλείο» διατροφής, που μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικές ανάγκες, στόχους και γευστικές προτιμήσεις. Από τις πιο συνηθισμένες διακρίσεις είναι εκείνη ανάμεσα στο λευκό και το καστανό ρύζι, ενώ ιδιαίτερα δημοφιλείς ποικιλίες είναι το arborio, το basmati, το calrose και το jasmine. Η θρεπτική του αξία δεν είναι σταθερή, καθώς επηρεάζεται από παράγοντες όπως το έδαφος καλλιέργειας, ο χρόνος και ο τρόπος συγκομιδής, αλλά και η επεξεργασία που ακολουθεί.



Δες ποια είδη ρυζιού ταιριάζουν καλύτερα στις δικές σου ανάγκες και τι πραγματικά προσφέρει το καθένα στον οργανισμό σου.