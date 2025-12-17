Τα συνθετικά χημικά των τροφίμων επιβαρύνουν τα συστήματα υγείας με 2,2 τρισεκατομμύρια δολάρια

Επείγουσα προειδοποίηση εξέδωσαν οι επιστήμονες τονίζοντας ότι ορισμένες από τις συνθετικές χημικές ουσίες που συμβάλλουν στη στήριξη του συστήματος διατροφής οδηγούν σε αυξημένα ποσοστά καρκίνου, νευροαναπτυξιακών παθήσεων και υπογονιμότητας, ενώ παράλληλα υποβαθμίζουν τα θεμέλια της παγκόσμιας γεωργίας.

Όπως εκτιμούν, το κόστος στο σύστημα υγείας από την παρουσία φθαλικών ενώσεων, δισφαινολών, φυτοφαρμάκων και πολυφθοροαλκυλικών ουσιών ανέρχεται στο ποσό των 2,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο – σχεδόν δηλαδή όσο τα κέρδη των 100 μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών του πλανήτη.

Η εξαιρετικά ανησυχητική έρευνα που δόθηκε στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα επισημαίνει επίσης ότι οι ζημιές στα περισσότερα οικοσυστήματα είναι ανεκτίμητη, αλλά μία στοιχειώδης καταμέτρηση των απωλειών σε αγροτική παραγωγή και ασφάλεια υδάτων δείχνει ένα κόστος 640 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολύ σοβαρές συνέπειες που αφορούν το δημογραφικό, με την έρευνα να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι εάν η έκθεση σε ενδοκρινικούς διαταράκτες όπως οι δισφαινόλες και οι φθαλικές ενώσεις συνεχιστεί με τους τρέχοντες ρυθμούς, θα μπορούσαν να καταλήξουν σε 200 εκατομμύρια με 700 εκατομμύρια λιγότερες γεννήσεις μεταξύ 2025 και 2100.

Για την έρευνα συνεργάστηκαν δεκάδες επιστήμονες από έγκριτα Ινστιτούτα σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς και Πανεπιστήμια στη Μεγάλη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως το Σάσσεξ και το Ντιουκ.

«Καμπανάκι» για αφύπνιση

Επιστήμονες και ερευνητές χαρακτηρίζουν την εν λόγω έρευνα ως μία «προσπάθεια αφύπνισης» και τονίζουν ότι «ο κόσμος πρέπει να ξυπνήσει και να αναλάβει δράση για τη χημική μόλυνση», προσθέτοντας ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι αντίστοιχης σημασίας με την κλιματική αλλαγή.

Η έκθεση των ανθρώπων και των οικοσυστημάτων στα συνθετικά χημικά έχει εκτοξευθεί από το τέλος του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, με τη παραγωγή χημικών να αυξάνεται κατά περισσότερο από 200 φορές από τη δεκαετία του 1950, ενώ αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην παγκόσμια αγορά περισσότερα από 350.000 συνθετικά χημικά.

Σε αντίθεση με τα φαρμακευτικά προϊόντα, υπάρχουν ελάχιστες κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση από τα βιομηχανικά χημικά πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούντα, ενώ παρακολουθούνται ελάχιστα οι επιπτώσεις που έχουν. Κάποια εξ αυτών έχει αποδειχτεί ότι είναι πολύ επικίνδυνα τοξικά για την υγεία των ανθρώπων, των ζώων και του οικοσυστήματος, αφήνοντας τις κυβερνήσεις να πληρώσουν τελικά το λογαριασμό.

Πώς οι χημικές ουσίες συνδέονται με τα προβλήματα υγείας

Τα φυτοφάρμακα, για παράδειγμα, στηρίζουν τη βιομηχανική γεωργία, με μεγάλες μονοκαλλιεργητικές εκμεταλλεύσεις να ψεκάζουν χιλιάδες τόνους στις καλλιέργειες για την εξάλειψη των ζιζανίων και των εντόμων και πολλές καλλιέργειες να υποβάλλονται σε επεξεργασία μετά τη συγκομιδή για να διατηρήσουν τη φρεσκάδα τους.

Επίσης, χημικά χρησιμοποιούνται σε υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, όπως λαδόκολλα, δοχεία για ποπ κορν και χαρτόκουτα παγωτού, αλλά έχουν επίσης συσσωρευτεί στο περιβάλλον σε τέτοιο βαθμό που εισέρχονται στα τρόφιμα μέσω της μόλυνσης του αέρα, του εδάφους και του νερού.

Όλα αυτά συνδέονται με ενδοκρινικές και ορμονικές διαταραχές, καρκίνους, γενετικές ανωμαλίες, εγκεφαλική δυσλειτουργία και παχυσαρκία.