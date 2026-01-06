Το αγαπημένο φρούτο μικρών και μεγάλων «πρωταθλητής» στα φυτοφάρμακα – Τα νέα στοιχεία

Τους τελευταίους μήνες η φράουλα, ένα από τα πιο αγαπημένα φρούτα της εποχής, δεν συζητιέται μόνο για τη γεύση και τη θρεπτική της αξία, αλλά ολοένα περισσότερο , για την επιβάρυνση από φυτοφάρμακα που φέρει μέχρι το πιάτο μας. Την ώρα που στους πάγκους των λαϊκών αγορών κάνουν την εμφάνιση τους οι φράουλες, κατεξοχήν ανοιξιάτικο φρούτο, η ανησυχία για το πόσο ασφαλής είναι η κατανάλωση τους μεγαλώνει.

Νέες μελέτες δείχνουν αύξηση έκθεσης σε φυτοφάρμακα

Μόλις πριν από μερικές εβδομάδες δημοσιεύθηκε έρευνα που συνδέει συγκεκριμένα φρούτα, ανάμεσά τους και τις φράουλες, με αυξημένα επίπεδα φυτοφαρμάκων στο ανθρώπινο σώμα. Η ανάλυση βασίστηκε σε εθνικά δεδομένα βιοελέγχου και κατέγραψε ότι η κατανάλωση φράουλας συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται ως φυτοφάρμακα στα ούρα των συμμετεχόντων στη μελέτη. To άρθρο τονίζει ότι, ενώ τα φρούτα είναι απαραίτητα σε μια υγιεινή διατροφή, η έκθεση σε χημικά παραμένει μια πραγματικότητα που χρήζει προσοχής και περαιτέρω έρευνας.

Παρόμοια τάση καταγράφει και δημοσίευμα του Medical X-Press, που θέτει την κατανάλωση ορισμένων λαχανικών και φρούτων, φράουλες περιλαμβανόμενες, ως παράγοντα αύξησης των επιπέδων φυτοφαρμάκων στον ανθρώπινο οργανισμό μετά από επαναλαμβανόμενη.

Η Ευρώπη… ελέγχει, αλλά τα προβλήματα δεν εξαφανίζονται

Σε επίσημες ενισχύσεις του ευρωπαϊκού δικτύου RASFF, βρέθηκαν παρτίδες ελληνικών φραουλών με υπολείμματα φυτοφαρμάκων πολύ πάνω από τα επιτρεπτά όρια στην αγορά της Βουλγαρίας, δείγμα ότι τα όρια και οι έλεγχοι δεν αποκλείουν παραβάσεις στην πράξη.

Πολλαπλά υπολείμματα — όχι μεμονωμένες ουσίες

Εργαστηριακές δοκιμές που παρακολουθούν τη σύσταση φράουλας στην ευρωπαϊκή λιανική αγορά δείχνουν ότι συχνά ανιχνεύονται πολλές διαφορετικές χημικές ουσίες ταυτόχρονα σε μια δειγματοληψία, σε μερικές περιπτώσεις δεκάδες διαφορετικά φυτοφάρμακα σε έναν μόνο δίσκο φράουλας.

Σε μια αντίστοιχη έρευνα στο Βόρειο Ηλσβεντ της Ευρώπης (PAN-NL), στις περισσότερες συμβατικές φράουλες βρέθηκαν τόσο PFAS “χημικές ουσίες για πάντα” όσο και άλλες υψηλής τοξικότητας ουσίες σε επίπεδα που ξεπερνούσαν τα πολύ αυστηρά πρότυπα για τρόφιμα βρεφών και νηπίων, κάτι που δεν ίσχυε για δείγματα βιολογικών φραουλών.

Πώς να διαβάζεις αυτά τα ευρήματα (χωρίς πανικό)

Η συζήτηση γύρω από τα φυτοφάρμακα και τις φράουλες δεν είναι απλά μία καταστροφολογία· υπάρχουν ρεαλιστικές πηγές που τονίζουν και το εξής: πολλά από τα υπολείμματα που ανιχνεύονται μπορεί να βρίσκονται εντός των νομίμων ορίων σε πολλές χώρες, και η έκθεση εξαρτάται από τη συνολική διατροφή και τρόπους κατανάλωσης

Αυτό σημαίνει πως η φράουλα δεν πρέπει να αποφεύγεται συνολικά, αλλά η προσοχή στην προέλευση, τον τρόπο παραγωγής, το πλύσιμο και την κατανάλωση σε λογικές ποσότητες παραμένει ουσιαστική.

Συμπέρασμα

Η φράουλα δεν είναι απλά «ένα φρούτο με φυτοφάρμακα» στον αέρα. Με επανειλημμένες δοκιμές και επίσημους ελέγχους, παρουσιάζει σταθερά υψηλά επίπεδα υπολειμμάτων, σε κάποιες περιπτώσεις πολλαπλών ουσιών, σε σύγκριση με άλλα φρούτα. Αυτό έχει οδηγήσει σε δημόσια συζήτηση για τη διαχείριση, την παραγωγή και την ασφάλεια των προϊόντων που καταναλώνουμε.