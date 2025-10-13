Η στέβια ενισχύει την απορρόφηση και δράση των φαρμάκων κατά της τριχόπτωσης

Η φυσική ουσία στέβια μπορεί να αξιοποιηθεί και ως «όπλο» κατά της τριχόπτωσης. Νέα μελέτη σε ποντίκια δείχνει ότι μια ουσία που προέρχεται από το φυτό της στέβιας μπορεί να ενισχύσει τη δράση του γνωστού φαρμάκου μινοξιδίλη, που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της ανδρογενετικής αλωπεκίας.

Οι επιστήμονες, των οποίων η μελέτη δημοσιεύεται στο περιοδικό Advanced Healthcare Materials ανέπτυξαν ένα ειδικό αυτοδιαλυόμενο επίθεμα που περιείχε παράγωγο της στέβιας και το οποίο βοήθησε το φάρμακο να απορροφηθεί πιο αποτελεσματικά από το δέρμα, οδηγώντας σε σημαντικά μεγαλύτερη επανέκφυση των τριχών.

Όπως διαβάζουμε στο IFL Science, η ανδρογενετική αλωπεκία είναι η πιο συχνή μορφή τριχόπτωσης στον κόσμο και μπορεί να επηρεάσει τόσο άνδρες όσο και γυναίκες. Υπολογίζεται ότι έως και το 40% των ανθρώπων θα εμφανίσουν σε κάποιο στάδιο της ζωής τους το χαρακτηριστικό «άνοιγμα» ή τη σταδιακή αραίωση των μαλλιών. Οι αιτίες της δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως, αλλά φαίνεται να σχετίζονται με συνδυασμό γενετικών παραγόντων, ορμονών και φυσιολογικής γήρανσης του οργανισμού.

Οι περιορισμοί της μινοξιδίλης και η ανάγκη για νέες λύσεις

Η μινοξιδίλη αποτελεί σήμερα τη μοναδική εγκεκριμένη θεραπεία χωρίς ιατρική συνταγή για την ανδρογενετική αλωπεκία. Παρόλα αυτά, το φάρμακο έχει ορισμένους περιορισμούς: δεν διαλύεται εύκολα στο νερό και η απορρόφησή του από το δέρμα είναι σχετικά χαμηλή, γεγονός που μειώνει την αποτελεσματικότητά του και απαιτεί μακροχρόνια, συχνή χρήση για να φανεί αποτέλεσμα.

Πώς η στέβια άλλαξε τα δεδομένα στα πειράματα

Τα τελευταία χρόνια, ερευνητές εξετάζουν νέες τεχνικές που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη δράση του φαρμάκου. Μία από αυτές είναι το microneedling — μια διαδικασία με πολύ λεπτές βελόνες που δημιουργούν μικροσκοπικές οπές στην επιδερμίδα, επιτρέποντας καλύτερη διείσδυση των δραστικών ουσιών. Με βάση αυτή την ιδέα, επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ δημιούργησαν μικροβελόνες από παράγωγο της στέβιας, γνωστό ως stevioside, και το συνδύασαν με μινοξιδίλη για να ελέγξουν αν το μείγμα θα μπορούσε να λειτουργήσει καλύτερα.

Τα αποτελέσματα εντυπωσίασαν: το stevioside αύξησε σημαντικά τη διαλυτότητα της μινοξιδίλης στο νερό και διευκόλυνε τη διείσδυσή της στο δέρμα των ποντικιών. Στην πράξη, η συνδυασμένη αγωγή οδήγησε τα τριχοθυλάκια σε φάση ενεργής ανάπτυξης και προκάλεσε πυκνότερη επανέκφυση των μαλλιών. Μετά από 35 ημέρες, τα ποντίκια που έλαβαν το νέο επίθεμα παρουσίασαν νέα τριχοφυΐα στο 67% της περιοχής που είχε επηρεαστεί, έναντι μόλις 25% στα ζώα που είχαν λάβει την απλή μορφή του φαρμάκου.

Αν και η έρευνα βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο και απαιτούνται δοκιμές και σε ανθρώπους, οι επιστήμονες θεωρούν ότι η μέθοδος θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για πιο φυσικές και αποδοτικές θεραπείες κατά της τριχόπτωσης. Το θετικό είναι ότι η στέβια, καθώς έχει ενταχθεί πλέον στη διατροφή μας, θεωρείται ασφαλής για τον άνθρωπο, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες να υιοθετηθεί γρήγορα σε δερματικές εφαρμογές.