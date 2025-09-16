«Τα φάρμακα δεν είναι καραμέλες» - Τι πρέπει να προσέχετε όταν κάνετε χρήση στα εκτός συνταγής

Ξεκίνησε η ευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης για την προώθηση της υπεύθυνης χρήσης των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η εκστρατεία στην οποία συμμετέχει και Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), απευθύνεται σε καθένα που χρησιμοποιεί περιστασιακά μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, όπως παυσίπονα, ρινικά σπρέι, αντιόξινα ή σιρόπι για τον βήχα και

στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της σωστής χρήσης των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Το κοινό μήνυμα των ευρωπαϊκών αρχών φαρμάκων είναι να διαβάζουν όλοι προσεκτικά το φύλλο οδηγιών, να ακολουθούν τις οδηγίες και να χρησιμοποιούν τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα με σύνεση.



Τι είναι τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ)

Τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα:

αγοράζονται χωρίς να απαιτείται ιατρική συνταγή και μόνο από το φαρμακείο,

προορίζονται για ήπια προβλήματα υγείας, όπως πόνος, πυρετός ή κρυολόγημα.

Ωστόσο, κανένα φάρμακο δεν είναι χωρίς κινδύνους, επισημαίνει ο ΕΟΦ και προσθέτει ότι η λανθασμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε δυσάρεστες καταστάσεις όπως ανεπιθύμητες ενέργειες ή ακόμα και εθισμό. Γι’ αυτό είναι σημαντικό – όπως για κάθε φάρμακο – να διαβάζετε προσεκτικά το φύλλο οδηγιών που περιέχεται στη συσκευασία και να ακολουθείτε τις οδηγίες.

ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ 🍬

Το φύλλο οδηγιών σας λέει: 🔍 Είναι το φάρμακο κατάλληλο για εσάς; ⏳ Για πόσο καιρό να το χρησιμοποιείτε.⚠️ Σημαντικές προειδοποιήσεις ή πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες.#SafeUs #MedicinesArenotSweets #medicines #PatientLeaflet #OTCmedicines 🛎️ pic.twitter.com/kl8t4hod2u — Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (GR) (@eof_gr) September 15, 2025

Ευρωπαϊκή συνεργασία

Δεδομένου ότι η χρήση μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων δεν περιορίζεται εντός συνόρων, οι ευρωπαϊκές χώρες ένωσαν τις δυνάμεις τους σε αυτήν την εκστρατεία που επισημαίνει τα βήματα που είναι αναγκαία για την ασφαλέστερη χρήση αυτών των φαρμάκων:

ανάγνωση του φύλλου οδηγιών,

τήρηση της συνιστώμενης μέγιστης διάρκειας χρήσης και

αναζήτηση συμβουλής γιατρού εάν τα συμπτώματα επιμένουν.

Η εκστρατεία, που έχει ως κεντρικό σύνθημα «Τα φάρμακα δεν είναι καραμέλες» θα εξελίσσεται έως 19 Σεπτεμβρίου 2025 και είναι η πρώτη κοινή εκστρατεία του δικτύου των επικεφαλής των αρμόδιων εθνικών αρχών φαρμάκων της Ευρώπης (HMA).

