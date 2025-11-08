Meta: Έβγαζε ως και 16 δισ. δολάρια τον χρόνο από διαφημίσεις-απάτες

Η Meta, ο τεχνολογικός κολοσσός πίσω από το Facebook , το Instagram και το WhatsApp , φέρεται να είχε προβλέψει εσωτερικά ότι περίπου το 10% των συνολικών εσόδων της για το 2024 – δηλαδή περίπου 16 δισεκατομμύρια δολάρια – θα προερχόταν από διαφημίσεις που σχετίζονται με απάτες και απαγορευμένα προϊόντα.

Η αποκάλυψη ήρθε στο φως μέσα από εσωτερικά έγγραφα που εξασφάλισε και δημοσίευσε το Reuters, ρίχνοντας φως σε μια πρακτική που εκθέτει δισεκατομμύρια χρηστών παγκοσμίως.

Τι αποκαλύπτουν τα έγγραφα

Η Meta φέρεται να προβάλλει καθημερινά 15 δισεκατομμύρια «υψηλού κινδύνου» διαφημίσεις – περιεχόμενο με ξεκάθαρα σημάδια παραπλάνησης.

Από αυτές τις διαφημίσεις, η εταιρεία αποκομίζει περίπου 7 δισ. δολάρια ετησίως.

Οι διαφημίσεις σχετίζονται με επενδυτικά σχήματα-απάτες, παράνομα καζίνο, πώληση απαγορευμένων φαρμάκων και πλαστά e-shops.

Οι ύποπτοι διαφημιστές δεν αποκλείονται άμεσα· αποκλείονται μόνο αν τα συστήματα της Meta είναι 95% βέβαια ότι πρόκειται για απάτη.

Όταν η εταιρεία δεν είναι σίγουρη, επιβάλλει υψηλότερες χρεώσεις ως «ποινή» – ουσιαστικά, τιμολογώντας την παρανομία.



«Ας είμαστε προσεκτικοί στα έσοδα»

Σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα, η Meta έχει θέσει όρια στα «αποδεκτά» έσοδα από ύποπτες διαφημίσεις. Για το πρώτο εξάμηνο του 2025, δεν επιτρεπόταν να ληφθούν μέτρα που θα κόστιζαν πάνω από 0,15% των συνολικών εσόδων – δηλαδή περίπου 135 εκατ. δολάρια.

Ουσιαστικά, η εταιρεία υπολόγιζε πόσο μπορεί να χάσει από την καταπολέμηση της απάτης, πριν επηρεαστεί ο τζίρος της.

Οι ρυθμιστικές πιέσεις

Η SEC (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών) ερευνά τη Meta για τη διανομή διαφημίσεων που σχετίζονται με οικονομικές απάτες, ενώ στη Βρετανία οι αρχές διαπίστωσαν ότι το 54% των απωλειών από απάτες πληρωμών το 2023 προήλθε από πλατφόρμες της Meta — ποσοστό διπλάσιο από όλες τις άλλες κοινωνικές πλατφόρμες μαζί.

Τι απαντά η Meta

Ο εκπρόσωπος της εταιρείας Andy Stone υποστήριξε ότι τα έγγραφα «παρουσιάζουν μια επιλεκτική εικόνα» και ότι η εκτίμηση του 10% ήταν «υπερβολικά ευρεία».

Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι η Meta προχώρησε σε εσωτερικό υπολογισμό για να επενδύσει περισσότερο στην «ακεραιότητα» και τη μείωση των απατών.

Σύμφωνα με τον Stone: «Τους τελευταίους 18 μήνες έχουμε μειώσει τις αναφορές χρηστών για διαφημίσεις-απάτες κατά 58% και μόνο το 2025 αφαιρέσαμε πάνω από 134 εκατομμύρια παραπλανητικές διαφημίσεις».

Ο «πυλώνας» της οικονομίας της απάτης

Τα έγγραφα του 2025 δείχνουν ότι οι πλατφόρμες της Meta ευθύνονται για το ένα τρίτο όλων των επιτυχημένων απατών στις ΗΠΑ, καθιστώντας την έναν από τους βασικούς πυλώνες της παγκόσμιας «οικονομίας της απάτης». Ακόμη, οι εσωτερικές αξιολογήσεις δείχνουν ότι «είναι πιο εύκολο να διαφημίσει κανείς απάτες στη Meta απ’ ό,τι στη Google».

Πρόστιμα vs Κέρδη

Η Meta προβλέπει πρόστιμα έως 1 δισ. δολάρια για παραπλανητικές διαφημίσεις, αλλά ταυτόχρονα υπολογίζει ότι αυτά είναι πολύ μικρότερα από τα έσοδα που αποκομίζει από τις ίδιες τις απάτες. Σε κάθε εξάμηνο, η εταιρεία φέρεται να κερδίζει περίπου 3,5 δισ. δολάρια μόνο από «διαφημίσεις υψηλού νομικού κινδύνου», ποσό που ξεπερνά κατά πολύ κάθε πιθανό πρόστιμο.

Το επόμενο βήμα: Τεχνητή Νοημοσύνη

Παρά τη θύελλα, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ συνεχίζει τις τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, με προϋπολογισμό έως και 72 δισ. δολάρια για το 2025.Η Meta θεωρεί ότι τα διαφημιστικά της έσοδα μπορούν να χρηματοδοτήσουν την «AI μετάβαση», ακόμη κι αν μέρος τους προέρχεται από αμφιλεγόμενες πηγές.