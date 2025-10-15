Μεγάλες αλλαγές φέρνει το ChatGPT: Θα επιτρέψει το ερωτικό περιεχόμενο στους ενήλικες χρήστες

Η OpenAI προσπαθεί να «αντιμετωπίζει τους ενήλικες ως ενήλικες», σημειώνει ο Sam Altman και για τον λόγο αυτό σχεδιάζει να δώσει «πράσινο φως» για ένα ευρύτερο φάσμα περιεχομένου στο ChatGPT, συμπεριλαμβανομένου και του ερωτικού.

Σε σχετική ανάρτησή του στο Twitter, ο Altman δήλωσε ότι οι επερχόμενες εκδόσεις του δημοφιλούς chatbot θα του επιτρέψουν να συμπεριφέρεται με πιο ανθρώπινο τρόπο - «αλλά μόνο αν το θέλετε, όχι επειδή θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε τη χρήση».

We made ChatGPT pretty restrictive to make sure we were being careful with mental health issues. We realize this made it less useful/enjoyable to many users who had no mental health problems, but given the seriousness of the issue we wanted to get this right.



Now that we have… — Sam Altman (@sama) October 14, 2025

Η κίνηση αυτή, που θυμίζει την πρόσφατη εισαγωγή δύο σεξουαλικά προσανατολισμένων chatbots στο Grok από την xAI του Elon Musk, θα μπορούσε να βοηθήσει την OpenAI να προσελκύσει περισσότερους συνδρομητές που πληρώνουν. Είναι επίσης πιθανό να εντείνει την πίεση στους νομοθέτες να εισαγάγουν αυστηρότερους περιορισμούς στα chatbot.

Όπως σημειώνει το BBC, οι αλλαγές που ανακοίνωσε η εταιρεία έρχονται μετά την αγωγή που της άσκησαν νωρίτερα φέτος οι γονείς ενός εφήβου από τις ΗΠΑ που αυτοκτόνησε. Η αγωγή που κατατέθηκε από τον Matt και τη Maria Raine, γονείς του 16χρονου Adam Raine, ήταν η πρώτη νομική ενέργεια που κατηγορούσε την OpenAI για αδικαιολόγητο θάνατο. Η εν λόγω αγωγή ήταν η πρώτη νομική ενέργεια που κατηγόρησε την OpenAI για αδικαιολόγητο θάνατο. Το ζευγάρι από την Καλιφόρνια επέκρινε τους γονικούς ελέγχους της εταιρείας - οι οποίοι, όπως είπε, είχαν σχεδιαστεί για να προωθήσουν την ασφαλέστερη χρήση του chatbot της - λέγοντας ότι δεν ήταν αρκετά αποτελεσματικοί.

Η οικογένεια συμπεριέλαβε αρχεία καταγραφής συνομιλιών μεταξύ του Adam, ο οποίος πέθανε τον Απρίλιο, και του ChatGPT, στα οποία ο Adam εξηγεί ότι έχει αυτοκτονικές σκέψεις.

Ο Altman είπε ότι η OpenAI είχε προηγουμένως κάνει το ChatGPT «αρκετά περιοριστικό για να διασφαλίσει ότι ήμασταν προσεκτικοί με τα ζητήματα ψυχικής υγείας». «Συνειδητοποιούμε ότι αυτό το έκανε λιγότερο χρήσιμο/ευχάριστο για πολλούς χρήστες που δεν είχαν προβλήματα ψυχικής υγείας, αλλά δεδομένης της σοβαρότητας του ζητήματος, θέλαμε να το κάνουμε σωστά», είπε ο Altman. Παράλληλα, δήλωσε ότι η ετιαρεία έχει πλέον καταφέρει να μετριάσει τους σοβαρούς κινδύνους για την ψυχική υγεία και διαθέτει νέα εργαλεία που της επιτρέπουν να «χαλαρώσει με ασφάλεια τους περιορισμούς στις περισσότερες περιπτώσεις».

«Τον Δεκέμβριο, καθώς εφαρμόζουμε πληρέστερα τον έλεγχο ηλικίας και στο πλαίσιο της αρχής μας «να αντιμετωπίζουμε τους ενήλικες χρήστες ως ενήλικες», θα επιτρέψουμε ακόμη περισσότερα, όπως ερωτικό υλικό για επαληθευμένους ενήλικες», είπε.

Μια έρευνα που δημοσιεύθηκε αυτό το μήνα από το μη κερδοσκοπικό Κέντρο για τη Δημοκρατία και την Τεχνολογία (CDT) διαπίστωσε ότι ένας στους πέντε μαθητές αναφέρει ότι ο ίδιος ή κάποιος γνωστός του είχε ρομαντική σχέση με τεχνητή νοημοσύνη.