Τι θα μπορούσε να σπάσει τη «φούσκα» της τεχνητής νοημοσύνης;

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται με καταιγιστικούς ρυθμούς, γεννιούνται ελπίδες για έναν κόσμο όπου η τεχνολογία θα βελτιώνει ουσιαστικά την ανθρώπινη ζωή, από την υγειονομική περίθαλψη και τον τρόπο που εργαζόμαστε, μέχρι τις επιστημονικές ανακαλύψεις που αλλάζουν την ιστορία. Την ίδια στιγμή, οι μεγαλύτεροι τεχνολογικοί κολοσσοί του πλανήτη βλέπουν την αξία τους να εκτοξεύεται, επιβεβαιώνοντας ότι η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι το μέλλον, είναι ήδη εδώ.

Για παράδειγμα, η OpenAI έχει πλέον αξία 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε σύγκριση με 157 δισεκατομμύρια δολάρια τον περασμένο Οκτώβριο. Μια άλλη εταιρεία, η Anthropic, έχει σχεδόν τριπλασιάσει την αξία της.

Η αξία της τεχνητής νοημοσύνης

Το ερώτημα είναι οι αξίες αυτές είναι ρεαλιστικές ή βασίζονται σε υπερβολικό ενθουσιασμό, συγκίνηση και αβάσιμη αισιοδοξία για τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης; Με απλά λόγια, η αξία της τεχνητής νοημοσύνης σήμερα είναι προϊόν του τι θα κάνει η τεχνητή νοημοσύνη στο μέλλον ή του τι ελπίζουν οι άνθρωποι ότι μπορεί να κάνει; Τελικά, θα ξέρουμε πραγματικά αν είναι φούσκα μόνο όταν σκάσει – αν και τα προειδοποιητικά σημάδια είναι εμφανή σήμερα, επισημαίνουν σε άρθρο τους στο Conversation, ο Richard Whittle, επίκουρος καθηγητής τεχνητής νοημοσύνης στο πανεπιστήμιο του Salford και ο Stuart Mills, αναπληρωτής καθηγητής Οικονομικών στο πανεπιστήμιο του Leeds.

Με την εκ των υστέρων γνώση, πολλά από τα πράγματα που συμβαίνουν σε μια φούσκα μπορεί να ακούγονται υπερβολικά αισιόδοξα. Αν πάρουμε τίτλους και αντικαταστήσουμε την «τεχνητή νοημοσύνη» με τη λέξη «υπολογιστές», ίσως ακούγεται πιο αφελές. Ωστόσο, είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς την πορεία της τεχνολογικής αλλαγής. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2000 η Daily Mail δήλωσε ότι το διαδίκτυο θα μπορούσε να είναι μια περαστική μόδα. Μόλις λίγους μήνες νωρίτερα, η έκρηξη των dotcom είχε φτάσει στο αποκορύφωμά της.

Η έκρηξη μιας φούσκας δεν αλλάζει απαραίτητα το τέλος του ταξιδιού. Το Διαδίκτυο δεν ήταν μια περαστική μόδα. Ωστόσο, οι φούσκες είναι εξαιρετικά αποσταθεροποιητικές και επηρεάζουν τους ανθρώπους με πολύ πραγματικούς τρόπους. Οι μετοχές πέφτουν, οι συντάξεις πλήττονται, η ανεργία αυξάνεται και οι επενδύσεις πάνε χαμένες. Το πραγματικό δυναμικό εκτοπίζεται από την υπερβολή και τη μανία να επικεντρωθούν όλες οι επενδύσεις σε έναν μικρό αριθμό μετοχών και εταιρειών.

Οι Whittle και Mills σημειώνουν ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τα πρώτα σημάδια μιας φούσκας - μια ραγδαία άνοδο των αποτιμήσεων. Αν αυτές διορθωθούν και πέσουν, θα έχουμε μια φούσκα. Αν αυτές οι αποτιμήσεις συνεχίσουν να αυξάνονται, θα μπορούσαμε να δούμε μια νέα βιώσιμη αγορά που επικεντρώνεται στην τεχνολογία του μέλλοντος. Φυσικά, είναι πιθανό αυτές οι αποτιμήσεις να σταθεροποιηθούν. Το τι θα συμβεί τότε εξαρτάται από το αν οι άνθρωποι έχουν επενδύσει με την πεποίθηση ότι οι τιμές θα αυξάνονται πάντα.

Προς την αναζήτηση κέρδους

Μπορεί να προκαλέσει έκπληξη, αλλά παρά την αύξηση της αξίας της, η OpenAI δεν έχει ακόμη πραγματοποιήσει κέρδη. Για να το επιτύχει αυτό, μπορεί να χρειαστεί δέκα φορές περισσότερα έσοδα. Μια αποτίμηση 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων είναι αρκετά σημαντική για μια εταιρεία που, σύμφωνα με πληροφορίες, έχασε 7,8 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Μέρος αυτής της αξίας φαίνεται να προέρχεται από μια νέα συμφωνία μεταξύ της OpenAI και της Nvidia, σύμφωνα με την οποία η Nvidia θα επενδύσει στην OpenAI και η OpenAI θα αγοράσει τσιπ της Nvidia. Αυτή η κυκλική χρηματοδότηση διατηρεί τα πάντα σε λειτουργία προς το παρόν, αλλά σε κάποιο σημείο οι επενδυτές θα πρέπει να δουν αποδόσεις.

Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης γενικά δεν φαίνεται να είναι κερδοφόρες αυτή τη στιγμή, σχολιάζουν οι Whittle και Mills. Οι επενδυτές δεν επενδύουν τα χρήματά τους σε σημερινές ζημίες – στοιχηματίζουν στο μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης. Φυσικά, είναι απολύτως εφικτό οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να αναπτύξουν επιχειρηματικά μοντέλα για να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Η OpenAI διερευνά επιλογές διαφήμισης και επιτρέπει στα chatbots να προτείνουν προϊόντα. Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την παράδοση αυτών των μηνυμάτων είναι μια βιώσιμη επιλογή, αν και θα πρέπει να αποφύγουν τα κόλπα και τις χειραγωγήσεις που σχετίζονται με τις διαδικτυακές πλατφόρμες, όπως όταν οι ιστοσελίδες ξενοδοχείων ανακοινώνουν ότι τα δωμάτια είναι σχεδόν εξαντλημένα.

Ωστόσο, οι τέσσερις μεγάλες εταιρείες – Meta, Alphabet, Microsoft και Amazon – ξοδεύουν φέτος το ισοδύναμο του ΑΕΠ της Πορτογαλίας σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Δεν πρόκειται για επένδυση σε νέες στοχευμένες διαφημίσεις, αλλά για επένδυση σε ένα μέλλον τεχνητής νοημοσύνης. Η φούσκα θα σκάσει αν και όταν αυτό το μέλλον τεθεί υπό αμφισβήτηση.