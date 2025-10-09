Η Αστυνομία «συλλαμβάνει» ηλικιωμένους στο δρόμο - Τα ΑΙ βίντεο που γέμισαν το διαδίκτυο

Τα κοινωνικά δίκτυα «πλημμυρίζουν» από βίντεο που απεικονίζουν ηλικιωμένους να δέχονται επιπλήξεις ή ακόμη και να συλλαμβάνονται από αστυνομικούς επειδή υποτίθεται έκλεψαν ένα μήλο, ένα ψωμί ή κάποιο μικροαντικείμενο.



Πρόκειται για προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης, τα λεγόμενα AI deepfake clips, που κατασκευάζονται με τη χρήση εξελιγμένων αλγορίθμων. Στο TikTok και το Instagram καθημερινά αναρτώνται εκατοντάδες τέτοια βίντεο. Κάποια φέρουν την ένδειξη «AI generated», ωστόσο τα περισσότερα κυκλοφορούν χωρίς καμία προειδοποίηση.

Μπορεί το βίντεο να είναι επίσης deepfake;

Δυστυχώς, ναι. Τα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία deepfake βίντεο πραγματικών προσώπων. Αυτό, σε συνδυασμό με τον ήχο που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη, σημαίνει ότι τα βίντεο κλιπ με πρόσωπα που κάνουν και λένε πράγματα που στην πραγματικότητα δεν έχουν κάνει, μπορούν να παραποιηθούν με πολύ πειστικό τρόπο.



Επιπλέον, γίνεται όλο και πιο δύσκολο να διακρίνει κανείς ποια βίντεο στο διαδίκτυο είναι πραγματικά και ποια είναι ψεύτικα.



Η DeepMedia, μια εταιρεία που ασχολείται με εργαλεία ανίχνευσης συνθετικών μέσων, εκτιμά ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν δημιουργηθεί και θα έχουν μοιραστεί στο διαδίκτυο περίπου οκτώ εκατομμύρια deepfakes – μια τεράστια αύξηση σε σχέση με τα 500.000 που μοιράστηκαν στο διαδίκτυο το 2023.

Πρέπει να ανησυχούμε για αυτό;

Ενώ ο ήχος που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη και ακούγεται πολύ «ανθρώπινος» μπορεί να είναι χρήσιμος στη διαφήμιση και στην επεξεργασία ταινιών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά σε απάτες και για τη δημιουργία ψευδών ειδήσεων.

Μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου του τρέχοντος έτους, άνθρωποι σε όλον τον κόσμο έχουν χάσει περισσότερα από 547,2 εκατομμύρια δολάρια σε απάτες deepfake, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Resemble AI με έδρα την Καλιφόρνια. Η τάση είναι ανοδική, καθώς το ποσό αυξήθηκε από περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο σε 347 εκατομμύρια δολάρια το δεύτερο.



«Αν χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά [ή ακόμα και λίγα δευτερόλεπτα] ηχογράφησης μιας φωνής για να την κλωνοποιήσουν με αρκετά πειστικό τρόπο, ένα προφανές πρόβλημα για τις εξαιρετικά ρεαλιστικές φωνές που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη είναι η κλοπή ταυτότητας», δήλωσε στο Al Jazeera η Nadine Lavan, ανώτερη λέκτορας ψυχολογίας στο Queen Mary University του Λονδίνου.



Ωστόσο, πρόσθεσε ότι υπάρχουν θετικοί τρόποι χρήσης των φωνών που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη.



«Πέρα από τους κινδύνους, όμως, μία από τις πιο ελπιδοφόρες εφαρμογές της τεχνολογίας φωνής που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη είναι η δυνατότητα αποκατάστασης της φωνής ατόμων που δεν μπορούν πλέον να μιλήσουν ή που έχουν περιορισμένο έλεγχο της φυσικής τους φωνής», σημείωσε.

