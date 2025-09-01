Ο The Weeknd γράφει ιστορία στο Spotify - Στα 5 δισεκατομμύρια streams το «Blinding Lights»

Ιστορία κατάφερε να γράψει ο Καναδός μουσικός The Weeknd καθώς τραγούδι του «Blinding Lights» έσπασε όλα τα ρεκόρ ακροάσεων στη γνωστή σουηδική πλατφόρμα μουσικής Spotify.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε επίσημα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το τραγούδι έσπασε το φράγμα των 5 δισεκατομμυρίων ακροάσεων, σύμφωνα με την πλατφόρμα streaming μουσικής κατατάσσοντας το τραγούδι στα κορυφαία όλων των εποχών.

On August 31st, 2025, The Weeknd's "Blinding Lights" became the first song to reach 5 billion streams on Spotify. pic.twitter.com/fKepQkTk7H — Spotify (@Spotify) August 31, 2025

Το «Blinding Lights» πέτυχε αυτό το κατόρθωμα περίπου έξι χρόνια μετά την κυκλοφορία του ως single το οποίο κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2019. Στη συνέχεια εντάχθηκε στο πλέον επιτυχημένο άλμπουμ του Weeknd «After Hours» το οποίο αποκόμισε πολύ θετικές κριτικές από το κοινό και τους θαυμαστές του.

Η κατάκτηση της κορυφής

Το «Blinding Lights» έφτασε τα 4 δισεκατομμύρια streams στο Spotify τον Ιανουάριο του 2024. Κατά την κυκλοφορία του, παρέμεινε στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 για τέσσερις εβδομάδες και έγινε το πρώτο τραγούδι που παρέμεινε στο top 10 για έναν ολόκληρο χρόνο.

Έκτοτε έχει λάβει πιστοποίηση «διαμάντι» από τον οργανισμό που πιστοποιεί και βραβεύει τραγούδια ή άλμπουμ, RIAA. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση απονέμεται σε single ή άλμπουμ που έχουν πουλήσει πάνω από 10 εκατομμύρια αντίτυπα στις ΗΠΑ.

Πρόσφατα το τραγούδι βρέθηκε στην κορυφή του chart του Billboard με τα καλύτερα τραγούδια R&B/Hip-Hop του 21ου αιώνα.

Ο 33χρονος τραγουδιστής Έιμπελ Τεσφάγιε εμφανίζεται με το ψευδώνυμο The Weeknd από το 2009 ωστόσο από το 2023 αποκάλυψε ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του με αυτό το όνομα.