Το Instagram απέκτησε τα δικά του «Όσκαρ» – Τι είναι τα «Rings» και πώς επιλέγονται οι 25 εκλεκτοί χρήστες

Οι ταινίες έχουν τα Όσκαρ, η τηλεόραση τα Emmy και η μουσική τα Grammy. Οπότε, γιατί να μείνει το Instagram εκτός παιχνιδιού; Η δημοφιλής πλατφόρμα φωτογραφιών και βίντεο που ανήκει στη Meta ανακοίνωσε το Instagram Rings, ένα νέο πρόγραμμα βραβείων που δημιουργήθηκε για να τιμήσει τη δημιουργικότητα των χρηστών της.

Στόχος του είναι να αναγνωρίσει εκείνους που ξεχωρίζουν για την πρωτοτυπία, την αισθητική και την επιρροή τους μέσα στην τεράστια κοινότητα των τριών δισεκατομμυρίων ενεργών χρηστών. Από αυτούς, όμως, μόνο 25 άτομα θα λάβουν το πολυπόθητο «Δαχτυλίδι» — τόσο σε φυσική μορφή, όσο και ψηφιακά. Το πραγματικό δαχτυλίδι θα είναι σχεδιασμένο από τη γνωστή Βρετανίδα σχεδιάστρια μόδας Grace Wales Bonner, ενώ οι νικητές θα αποκτήσουν και ένα ψηφιακό χρυσό δαχτυλίδι που θα εμφανίζεται στα προφίλ και τις ιστορίες τους στο Instagram.

«Νιώσαμε ότι είχε έρθει η ώρα να θεσπίσουμε ένα βραβείο που να αναγνωρίζει τους ανθρώπους που αξιοποιούν δημιουργικά τις δυνατότητες της πλατφόρμας μας», δήλωσε η Eva Chen, επικεφαλής συνεργασιών μόδας στο Instagram και μία από τις δημιουργούς του προγράμματος. «Αυτοί οι άνθρωποι είναι πολιτιστικοί καταλύτες. Πυροδοτούν συζητήσεις και εμπνέουν κι άλλους να εκφραστούν».

Πώς επιλέγονται οι 25 εκλεκτοί χρήστες

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter στην κριτική επιτροπή των Instagram Rings συμμετέχουν κορυφαία ονόματα από διαφορετικούς χώρους: ο σκηνοθέτης Spike Lee, η makeup artist Pat McGrath, ο σχεδιαστής Marc Jacobs, η ηθοποιός Yara Shahidi, ο καλλιτέχνης KAWS, η αθλήτρια Ilona Maher, καθώς και οι ίδιοι οι Eva Chen και Adam Mosseri, επικεφαλής του Instagram.

«Το Instagram είναι μια κοινότητα τριών δισεκατομμυρίων ανθρώπων, και αυτοί οι τρεις δισεκατομμύρια άνθρωποι πιθανώς αντανακλούν ένα δισεκατομμύριο διαφορετικά ενδιαφέροντα, οπότε τα κριτήρια ήταν πραγματικά δύσκολα», είπε ο Chen. «Το λέω αυτό ως κριτής, βλέποντας τον τεράστιο κατάλογο των υποψηφίων και έχοντας τη δυνατότητα να τον περιορίσω σε μόλις 25, ήταν μια πρόκληση και ξέρω ότι, όπως και οι άλλοι κριτές, υπήρχαν πάρα πολλοί εξαιρετικοί άνθρωποι από τους οποίους έπρεπε να επιλέξουμε. Αλλά στην πραγματικότητα, αναζητούσαμε ανθρώπους που αναλαμβάνουν δημιουργικά ρίσκα και που πάντα ξεπερνούν τα όρια και σκέφτονται νέους τρόπους για να επικοινωνούν με το κοινό τους».

Οι νικητές θα προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα περιεχομένου — από τη μόδα, την ομορφιά και το μακιγιάζ, μέχρι τον αθλητισμό, τη μουσική και την ψυχαγωγία.