Safe Place: Τι κάνουν οι Γαλλίδες influencers για να σταματήσουν το διαδικτυακό μίσος εναντίον τους

Ειρωνείες, υποτίμηση, χλευασμοί, παρενοχλήσεις. Το μίσος που στρέφεται κατά των δημιουργών περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι είδηση. Από την πρώτη ημέρα που η υφήλιος συνδέθηκε στο διαδίκτυο, οι γυναίκες που είναι ενεργές στις ψηφιακές πλατφόρμες είναι πολύ πιθανότερο να τεθούν στο στόχαστρο βίαιων λεκτικών επιθέσεων σε σχέση με τους άνδρες ομολόγους τους.

Φυσικό επακόλουθο εφόσον εκτιμάται πως το 78% του συνόλου των επαγγελματιών δημιουργών περιεχομένου είναι γυναίκες. Θορυβημένη από καιρό, η κοινότητα των ίνφλουενσερς στη Γαλλία αναλαμβάνει δράση αντιμετώπισης του προβλήματος μέσω του συνδικαλιστικού οργάνου της UMICC (΄Ενωση Επαγγελματιών ΄Ινφλουενσερς και Δημιουργών Περιεχομένου).

Η Ένωση που μετρά δύο χρόνια ζωής ανακοίνωσε πως από τον περασμένο Δεκέμβριο λειτουργεί το Safe Place, ένα όργανο στο οποίο μπορούν να απευθύνονται τα μέλη τους που είναι θύματα διαδικτυακού μίσους, για ηθική αλλά και πρακτική υποστήριξη.

Unsplash

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, η Ένωση οργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση και συζήτηση σε πάνελ με την γνωστή Γαλλίδα δημιουργό περιεχομένου Μαριόν Σεκλάν που έχει τεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο βίαιων επιθέσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εκδήλωση έγινε στον χώρο της BNP Paribas του Ρολάν Γκαρός που ήταν συνδιοργανωτής του project. To Safe Place είναι σε διαρκή συνεργασία με το Point de Contact, την ειδική εφαρμογή της υπηρεσίας της γαλλικής Αστυνομίας αρμόδιας για τις διαδικτυακές επιθέσεις ενώ στηρίζεται και από άλλους χορηγούς όπως η εταιρεία τηλεπικοινωνιών Orange και τα πολυκαταστήματα Galleries Lafayette.

Η γενική διευθύντρια της UMICC Μπενεντίκτ ντε Κερζοσόν εκτιμά πως η κατάσταση είναι «εξαιρετικά επείγουσα. Αυτό το πρόβλημα ήταν από την αρχή στην κορυφή των προτεραιοτήτων της πολιτικής μας. Εργαστήκαμε για την ενημέρωση των αρμοδίων αλλά δεν κινείται τίποτα εξαιτίας της πολιτικής αστάθειας των τελευταίων μηνών».

40.000 απειλές για φόνο και βιασμό

«Έχω βιώσει ένα πρωτοφανές διαδικτυακό κύμα απειλών από το 2016», εξομολογήθηκε η Μαριόν Σεκλάν. Εκείνη την εποχή ήταν ιδιαίτερα ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως δημιουργός χιουμοριστικών βίντεο και συνεργασίες γνωστών εταιρειών. Χρειάστηκε μόλις ένα βίντεό της στο YouTube στο οποίο μιλούσε για τις παρενοχλήσεις που βιώνουν οι ίνφλουενσερς καθημερινά στο δρόμο για να προσελκύσει το μίσος των χρηστών.

«Αυτά που είπα σε εκείνο το βίντεο ήταν αρκετά για να προκαλέσουν ένα τεράστιο κύμα οργής στους "αρσενικούς κύκλους" των μέσων που τότε δεν γνωρίζαμε ότι υπήρχαν. Έλαβα τόνους από σχόλια, με απειλούσαν πως θα με σκοτώσουν, πως θα με βιάσουν. Μέτρησα 40.000 τέτοια σχόλια, σταμάτησα να μετράω δύο μήνες μετά τη δημοσίευση του βίντεο. Το διαδικτυακό bullying δεν σταμάτησε. Έζησα δύο εφιαλτικά χρόνια», είπε, μεταξύ άλλων η Σεκλάν.

Πηγή: Unsplash

Τότε, στην Γαλλία δεν υπήρχε κάποιος φορέας στον οποίο μπορούσε να απευθυνθεί για βοήθεια. Η υπόθεσή της έγινε τόσο γνωστή που έφθασε να δεχθεί κλήση από την γαλλική Εθνοσυνέλευση στα πλαίσια συζήτησης για την ρύθμιση του πλαισίου προστασίας για τις νέες τεχνολογίες. «Βρέθηκα αντιμέτωπη με έναν εκπρόσωπο της Meta που μου διάβασε μια "ξερή" ομιλία χωρίς προτάσεις για προστασία των χρηστών ή για συγκεκριμένα μέτρα», είπε.

Καμία αναγνώριση για το επάγγελμα του δημιουργού περιεχομένου

Σύμφωνα με την UMICC, οι πλατφόρμες στις οποίες οι δημιουργοί περιεχομένου αισθάνονται λιγότερο ασφαλείς είναι το TikTok και το Snapchat. Αυτήν ακριβώς την έλλειψη ασφάλειας και μέτρων προστασίας δεσμεύεται να διορθώσει η Ένωση.

Γνωρίζουν καλά πως εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο δεν θεωρούν την δημιουργία περιεχομένου στο διαδίκτυο ένα κανονικό επάγγελμα. Η διευθύντρια της Ένωσης καταγγέλλει πως οι σεξιστικές συμπεριφορές δεν περιορίζονται μόνο στο διαδίκτυο αλλά φθάνουν και στα σώματα Ασφαλείας και το δικαστικό σύστημα που δεν αναγνωρίζουν την σοβαρότητα των επιθέσεων: «Όταν πηγαίνουν στο αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλουν όσα υφίστανται, το 80% των καταγγελιών μπαίνουν κατευθείαν στο αρχείο».

Φωτογραφία: Unsplash

To Safe Place προτίθεται να δημοσιοποιήσει μια έκθεση για το ζήτημα το φθινόπωρο. Μέχρι τότε, οργανώνει συζητήσεις σε πόλεις της Γαλλίας όπως το Μπιαρίτζ και το Μπορντό για να συναντήσει και να ενθαρρύνει και άλλες δημιουργούς περιεχομένου να μιλήσουν για τις εμπειρίες τους.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, το 58% του συνόλου των γυναικών έχει πέσει θύμα διαδικτυακών επιθέσεων, το 46% από τις οποίες κρίνουν ως κίνητρο τον σεξισμό και τον μισογυνισμό. Το Συμβούλιο θεωρεί πως εξαιρετικά ευάλωτες σε καμπάνιες διαδικτυακού μίσους είναι ιδιαίτερα οι γυναίκες δημοσιογράφοι που είναι ενεργές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μένει να δούμε τις κινήσεις των ευρωπαϊκών οργάνων συνολικότερα προς την κατεύθυνση της ανάληψης δράσης.

Επιμέλεια: Βασιλική Κουκίου