Σοκαριστικός τραυματισμός λουόμενης στο Ποσείδι Χαλκιδικής - Της καρφώθηκε ομπρέλα θαλάσσης στο πόδι

Σχεδόν έναν μήνα μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό λουόμενης από ομπρέλα θαλάσσης στη Δονούσα, μία 26χρονη έζησε κάτι αντίστοιχο, αυτή τη φορά στο Ποσείδι Χαλκιδικής.

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Παρασκευής 8 Αυγούστου 2025 κι ενώ η 26χρονη βρισκόταν στην παραλία, ένα κοντάρι ομπρέλας θαλάσσης καρφώθηκε στο πόδι της.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι διασώστες ΕΚΑΒ Χαλκιδικής στη σελίδα τους στο Facebook, την τραυματία βοήθησε αρχικά διασώστης του ΕΚΑΒ Κασσανδρείας που έτυχε να βρίσκεται στο σημείο, ενώ ήταν εκτός υπηρεσίας. Επίσης άμεσα, έφτασε στην παραλία ασθενοφόρο.

Ακολουθήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, έγινε ακινητοποίηση και επίδεση του τραύματος χωρίς αφαίρεση του ξένου σώματος, προκειμένου να ελεγχθεί η αιμορραγία και στη συνέχεια, η κοπέλα διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου προκειμένου να αφαιρεθεί το ξένο σώμα από το πόδι της και να γίνει αποκατάσταση του τραύματος.

Το ατύχημα στη Δονούσα

Το απόγευμα της 11ης Ιουλίου, σε απομονωμένη και χωρίς οδική πρόσβαση παραλία του νησιού, μία ομπρέλα έφυγε από τη θέση της, εξαιτίας του αέρα, και τραυμάτισε σοβαρά λουόμενη, καθώς καρφώθηκε στον μηρό της.

Όσοι βρίσκονταν στην παραλία έσπευσαν να βοηθήσουν τη γυναίκα σταθεροποιώντας την ομπρέλα στο πόδι της, ενώ ειδοποίησαν το καΐκι που κάνει καθημερινά τα δρομολόγια στις απομονωμένες παραλίες, το οποίο έφτασε άμεσα στο σημείο μαζί με την αγροτική ιατρό και τη νοσηλεύτρια του νησιού, οι οποίες έδεσαν το τραύμα και χορήγησαν στην τραυματισμένη γυναίκα ορό.



Η άμεση μεταφορά της κοπέλας σε νοσοκομείο ήταν αναγκαία, ωστόσο δεν υπήρχαν τα απαραίτητα μέσα για αυτή, καθώς δεν ήταν δυνατόν να της αφαιρέσουν το κοντάρι της ομπρέλας από το πόδι, εξαιτίας κινδύνου αιμορραγίας, ενώ το μέγεθος του καϊκιού δεν μπορούσε να υποστηρίξει τη διακομιδή της.