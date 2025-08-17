Χαλκιδική: Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν οι πέντε ανήλικοι που λήστεψαν 15χρονο
Οι νεαροί φέρονται να άρπαξαν ένα τσαντάκι που περιείχε το χρηματικό ποσό των 60 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο και μία τραπεζική κάρτα.
Προθεσμία για να απολογηθούν αύριο, Δευτέρα 18 Αυγούστου, ζήτησαν και έλαβαν οι πέντε ανήλικοι που συνελήφθησαν στη Χαλκιδική από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μουδανιών κατηγορούμενοι για ληστεία.
Οι πέντε ανήλικοι κατηγορούνται ότι προσέγγισαν σε περιοχή του δήμου Νέας Προποντίδας δύο ανήλικους και με χρήση σωματικής βίας σε βάρος τους, αφαίρεσαν το τσαντάκι του ενός εξ αυτών, ηλικίας 15 ετών, που περιείχε το χρηματικό ποσό των 60 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο και μία κάρτα τράπεζας.
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής και τους παρέπεμψε στον Ανακριτή.