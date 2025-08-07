Χαλκιδική: «Σαφάρι» απομάκρυνσης μόνιμων κατασκευών από παραλίες

Ομπρέλες, ξαπλώστρες και εξοπλισμοί απομακρύνθηκαν από τις παραλίες της Χαλκιδικής με την βοήθεια της Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα, συνεργεία του δήμου Κασσάνδρας με την συνδρομή του οικείου αστυνομικού τμήματος πραγματοποίησαν επιχείρηση απομάκρυνσης μόνιμων κατασκευών στον αιγιαλό. Η επιχείρηση διεξήχθη σε τρία σημεία μεταξύ Πολύχρονου, Χανιώτης και Πευκοχωρίου.

Από την πλευρά του, ο δήμος Κασσάνδρας επισημαίνει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είχαν προηγηθεί αυτοψίες και διαπιστώσεις παραβάσεων για μόνιμες κατασκευές σε κοινόχρηστο χώρο. Παράλληλα, πρόσθεσε πως οι κατασχεμένοι εξοπλισμοί δεν επιστρέφονται.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι

Μάλιστα, ο δήμος υπογραμμίζει ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται, ενώ πρόκειται να ακολουθήσουν και αντίστοιχες επεμβάσεις και σε άλλες περιοχές, όπου καταγράφονται καταλήψεις του αιγιαλού.

Τέλος, ο δήμος Κασσάνδρας καλεί όλους όσοι έχουν προχωρήσει σε παράνομη κατάληψη του αιγιαλού να προβούν άμεσα στην απομάκρυνση των εγκαταστάσεων, αποφεύγοντας τις προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές συνέπειες.

Ανάλογο «σαφάρι» είχε πραγματοποιηθεί και μέσα στον Ιούλιο σε παραλίες της Χαλκιδικής, με τα συνεργεία του δήμου να απομακρύνουν πετσέτες, ξαπλώστρες και ομπρέλες. Το φαινόμενο της αυθαίρετης «κατάληψης» παραλίας με πετσέτες και εξοπλισμό –ακόμα και από το προηγούμενο βράδυ– είναι χρόνιο στους συγκεκριμένους οικισμούς, με τον δήμο να πραγματοποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα αντίστοιχες επιχειρήσεις. Τουρίστες αλλά και κάτοικοι αφήνουν επίτηδες τον εξοπλισμό τους στην παραλία, ώστε να εξασφαλίσουν «μόνιμη» θέση κάτω από τον ήλιο.