Κόλλησες με το αυτοκίνητο στην άμμο; Οδηγός για να ξεφύγεις χωρίς οδική βοήθεια

Μπορεί η άδειά σου να τελείωσε, ή να ξεκινά τώρα, αλλά μέχρι και τον Οκτώβριο είναι σίγουρο πως θα πηγαίνεις εκδρομές και σίγουρα για μπάνιο. Επειδή λοιπόν η καλύτερη παραλία είναι αυτή που δεν ανακάλυψες ακόμα σε βοηθάω να αποφύγεις κάποιες δύσκολες καταστάσεις που θα χαλάσουν την ημέρα σου.

Το να βρεθεί το αυτοκίνητο κολλημένο στην άμμο είναι κάτι που μπορεί να συμβεί στον καθένα, ειδικά το καλοκαίρι με τις συχνές εξορμήσεις στις παραλίες. Ευτυχώς, υπάρχουν απλές τεχνικές που μπορείς να εφαρμόσεις μόνος σου και να γλιτώσεις την αναμονή για την οδική βοήθεια.

Γιατί κολλάει το αυτοκίνητο στην άμμο;

Όταν λέμε ότι το όχημα "κόλλησε", δεν σημαίνει ότι έχει μηχανική βλάβη. Το πρόβλημα βρίσκεται στο έδαφος: H άμμος είναι χαλαρή και ασταθής, με αποτέλεσμα οι τροχοί να μην βρίσκουν αρκετή πρόσφυση ώστε να μεταδώσουν δύναμη και να κινήσουν το αυτοκίνητο. Το σπινιάρισμα το κάνει χειρότερο, αφού όσο πατάμε γκάζι, οι ρόδες σκάβουν βαθύτερα.

Η σωστή μέθοδος για να το ξεκολλήσεις

Αν το αυτοκίνητο βυθιστεί στην άμμο, ακολούθησε τα παρακάτω βήματα:

Αφαίρεσε αέρα από τα ελαστικά, ώστε να μεγαλώσεις το πάτημα του πέλματος. Πρόσεξε να βγάλεις τόσο όσο χρειάζεται μην το παρακάνεις. Φυσικά μόλις πάτήσεις σε στέρεο έδαφος φροντίζεις να τον προσθέσεις ξανά.

Βάλε πρώτη ταχύτητα και πάτα ήπια το γκάζι, αποφεύγοντας απότομα σπινιαρίσματα.

Προσπάθησε να κινηθείς προς την κατεύθυνση από όπου ήρθες – συνήθως εκεί το έδαφος είναι πιο σταθερό.

Ζήτησε από κάποιον να σπρώξει ταυτόχρονα, ώστε να αποκτήσεις επιπλέον ώθηση.

Δημιουργία πρόσφυσης με απλά μέσα

Αν τα παραπάνω δεν λειτουργήσουν, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα πατάκια του αυτοκινήτου. Τοποθέτησέ τα μπροστά από τους κινητήριους τροχούς, σφηνώνοντάς τα καλά. Έτσι δημιουργείται πρόσφυση, και τα ελαστικά βρίσκουν έδαφος για να «πιάσουν». Εναλλακτικά, αν δεν χωράνε τα πατάκια, σκάψε λίγο με τα χέρια για να δημιουργήσεις πιο σταθερή βάση. Επανέλαβε τη διαδικασία όσες φορές χρειαστεί, πάντα με υπομονή και χωρίς να πιέζεις υπερβολικά τον κινητήρα.

Τι να αποφύγεις

Μην πατάς συνεχόμενα γκάζι – το μόνο που θα καταφέρεις είναι να βυθιστεί περισσότερο το όχημα.

Απόφυγε να ζορίσεις το σύστημα μετάδοσης και τα φρένα, γιατί η άμμος μπορεί να προκαλέσει ζημιές.

Πώς να προλάβεις το κόλλημα στην άμμο

Η καλύτερη λύση είναι η πρόληψη:

Απόφυγε το παρκάρισμα σε μαλακή άμμο ή μικτά σημεία άμμου–χώματος.

Μην κατεβάζεις το αυτοκίνητο μέχρι την άκρη της παραλίας – καλύτερα λίγα μέτρα περπάτημα.

Όταν χρειαστεί να γυρίσεις, προτίμησε όπισθεν αντί για ελιγμούς σε ασταθές έδαφος.

Απόφυγε τις βραδινές διαδρομές σε αμμώδεις παραλίες, όπου η χαμηλή ορατότητα δυσκολεύει την κρίση σου.

Με λίγη ψυχραιμία, σωστή τεχνική και προσοχή, μπορείς να ξεκολλήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς εξωτερική βοήθεια και –το σημαντικότερο– να μην ξαναβρεθείς στην ίδια θέση.