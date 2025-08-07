Ποιες παραλίες της Αττικής είναι ακατάλληλες για κολύμβηση το 2025 - Η λίστα του Υπουργείου Υγείας

Τα σημεία όπου απαγορεύεται η κολύμβηση στην Αττική ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, έπειτα από απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Ειρήνης Αγαπηδάκη.

Η απόφαση ελήφθη βάσει αποτελεσμάτων δειγματοληψιών που διενεργήθηκαν κατά την προηγούμενη και την τρέχουσα κολυμβητική περίοδο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών.

Τα σημεία που δεν πληρούν τα απαραίτητα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κείμενης νομοθεσίας των νερών κολύμβησης είναι τα εξής:

Όλα τα λιμάνια, μόνιμα αγκυροβόλια, ναυπηγεία και διαλυτήρια πλοίων. Όλη η περιοχή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι και το Πέραμα. Όλη η περιοχή Σκαραμαγκά μέχρι και την παραλία Ασπροπύργου. Τα Λιμάνια Σκαφάκι, Σταυρού της Ακτής Θεμιστοκλέους, το λιμανάκι της Σχολής Δοκίμων και 100 μ. εκατέρωθεν του Κέντρου MIRAMARE. Η περιοχή από το Βόρειο άκρο Μικρολίμανου μέχρι και την ακτή Ξηροτάγαρου (όριο μαρίνας). Το αριστερό σημείο της ακτής «ΕΔΕΜ» πλησίον εστιατορίου «ΕΔΕΜ» και 100 μέτρα εκατέρωθεν των εκβολών του ρέματος Πικροδάφνης. Το αριστερό σημείο της ακτής «Σούνιο» έμπροσθεν εστιατορίου «Ακρογιάλι» Σε ζώνη 50 μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής όλων των αγωγών ομβρίων. Σε ζώνη 200 μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής των αγωγών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, και κάθε άλλης παρόμοιας εκβολής, σύμφωνα με τις νομαρχιακές αποφάσεις καθορισμού αποδέκτη, όπου τοποθετούνται τοπικές απαγορευτικές πινακίδες ή οι τοπικές υγειονομικές αρχές προτείνουν την τοποθέτηση σχετικών σημάνσεων. Η περιοχή των Ναυπηγείων και του λιμένος όρμου Λαυρίου μέχρι τη ΔΕΗ με εξαίρεση την περιοχή που αρχίζει από την ακτή Χέλμη και συνεχίζεται μέχρι την περιοχή Θωρικού (Ακτή Θεάτρου). Στη Ραφήνα σε όλο το μήκος της εξωτερικής πλευράς του προσήνεμου μώλου του λιμανιού. Σε ζώνη 200 μέτρων από τα σημεία εκβολής των αγωγών των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού, που βρίσκονται στις περιοχές Ν. Μάκρης και Μαραθώνα και ειδικότερα των κατασκηνώσεων ΘΑΛΑ, και των κατασκηνώσεων Αεροπορίας- ΘΑΑ. Στην απαγόρευση δεν περιλαμβάνεται η ακτή κολύμβησης του ΚΕΔΑ/Ζ. Στην περιοχή του Ασωπού ποταμού 200 μ. εκατέρωθεν της εκβολής του.

Τα μέτρα στις απαγορευμένες θαλάσσιες περιοχές

Οι αρμόδιες υπηρεσίες -σύμφωνα πάντα με την ίδια εγκύκλιο- καλούνται να εφαρμόσουν άμεσα τα εξής μέτρα:



Τοποθέτηση εμφανών προειδοποιητικών πινακίδων στις απαγορευμένες ακτές.

Διαρκής επιτήρηση από Δήμους, Περιφέρεια, Λιμενικές Αρχές, ΕΟΤ και τοπικούς φορείς.

Καθαριότητα και υγειονομική ασφάλεια στις υπόλοιπες παραλίες που παραμένουν ανοιχτές.

Παρακολούθηση ποιότητας υδάτων, με περιοδικές δειγματοληψίες και ανάλυση δεδομένων.

Το υπουργείο καλεί τους πολίτες: