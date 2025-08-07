Νεκρός 44χρονος Σέρβος που κολυμπούσε στην παραλία Νέων Πόρων Πιερίας

Η Λιμενική Αρχή του Πλαταμώνα ενημερώθηκε την Τετάρτη (6/8) ότι ένας 44χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Σερβίας) ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από την παραλία Νέοι Πόροι Πιερίας.

Στον 44χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, όπως αναφέρει το Λιμενικό.

Από το Δ΄ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.