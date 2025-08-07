Ασπροβάλτα: Έκρηξη φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, 5 τραυματίες - Εικόνες από το σημείο

Έκρηξη σε φιάλη υγραερίου σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (7/8) σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Ασπροβάλτα, στη Θεσσαλονίκη.

Αποτέλεσμα της έκρηξης ήταν να τραυματιστούν πέντε άτομα, υπήκοοι Σερβίας, εκ των οποίων ο ένας πιο σοβαρά, καθώς φέρει εγκαύματα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ομάδα εθελοντών διασωστών Βόλβης, από την έκρηξη τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα από θραύσματα γυαλιών ενώ ενώ ένας νεαρός άνδρας υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Φωτο: Facebook/Εθελοντές Διασώστες Βόλβης

Μέλη της ομάδας των εθελοντών έφτασε στο σημείο μέσα σε μόλις τρία λεπτά, προσφέροντας άμεσα τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες, καθώς και στον εγκαυματία.

Λίγο αργότερα, στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον εγκαυματία για διακομιδή στο νοσοκομείο. Η ανταπόκριση του ΕΚΑΒ ήταν ταχύτατη και αποτελεσματική.

Φωτο: Facebook/Εθελοντές Διασώστες Βόλβης

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές που μεταφέρουν τοπικά Μέσα, το ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 15.30.

Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος καθώς για την ώρα είναι άγνωστο κάτω από ποιες συνθήκες εξερράγη η φιάλη.