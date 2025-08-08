Ασπροβάλτα: «Ήταν πανικόβλητοι, τραυματισμένοι από γυαλιά» - Σε εξέλιξη οι έρευνες για την έκρηξη

Ισχυρή έκρηξη φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης, σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 7 Αυγούστου με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε υπήκοοι Σερβίας – εκ των οποίων ο ένας σοβαρά.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 15:30 υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Ευτυχώς κοντά στο σημείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό, διέμενε ένας διασώστης με αποτέλεσμα να ειδοποιήσει άμεσα και τους υπόλοιπους διασώστες που ανταποκρίθηκαν. Έτσι, σε ελάχιστα λεπτά κατάφεραν να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, καθώς και ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες και δύο οχήματα.

«Άκουσα μια έκρηξη και άρχισε η κόρη μου να φωνάζει… Άκουσα φωνές μέσα από το σπίτι και υπέθεσα πως κάποιος έχει χτυπήσει, κάποιος έχει τραυματιστεί, αμέσως πήγα στο αυτοκίνητο μου και πήρα το βαλιτσάκι των πρώτων βοηθειών και ταυτόχρονα ενημέρωσα και την υπόλοιπη ομάδα για να έρθουν να βοηθήσουν γιατί δεν ήξερα τι ακριβώς είχε συμβεί», είπε σε δηλώσεις του ένας από τους διασώστες που έσπευσαν στο σημείο. Μια άλλη αυτόπτης μάρτυρας, ανέφερε στους δημοσιογράφους: «Είδα τους ανθρώπους πανικόβλητους και τραυματισμένους από γυαλιά».

Εγκαύματα 1ου και 2ου βαθμού σε ποσοστό 40% φέρει ο 41χρονος

Ο ένας άνδρας, 41 ετών, έχει σοβαρά εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού σε ποσοστό 40%, ενώ μία γυναίκα έχει εγκαύματα πρώτου βαθμού σε ποσοστό 20%.

Οι δύο σοβαρά τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο τουριστικό κατάλυμα, ενώ άλλοι τρεις ελαφρά τραυματίες από θραύσματα τζαμιών από το παράθυρο που έσπασε λόγω της έκρηξης, έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας Μαδύτου.

Για το περιστατικό, συνελήφθη η ιδιοκτήτρια των ενοικιαζόμενων δωματίων, ηλικίας 86 ετών. Όπως έγινε γνωστό, η δικογραφία αφορά το αδίκημα της έκρηξης από αμέλεια.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, οι πυροσβέστες που εισήλθαν στον χώρο μετά το συμβάν, απομάκρυναν τη φιάλη υγραερίου ανέπαφη. Το στοιχείο αυτό, εάν επιβεβαιωθεί, ενισχύει σημαντικά το σενάριο η έκρηξη να μην προήλθε από τη φιάλη αυτή καθαυτή, αλλά από διαρροή αερίου στον χώρο, η οποία σε συνδυασμό με κάποιον σπινθήρα προκάλεσε την ανάφλεξη.

Παρόλα αυτά έχει ήδη ξεκινήσει προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα, ενώ οι Αρχές εξετάζουν ενδεχόμενες ευθύνες σχετικά με τη συντήρηση και τη λειτουργία του εξοπλισμού στο κατάλυμα.

Η σύλληψη της ηλικιωμένης ιδιοκτήτριας εντάσσεται στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η ενημέρωση του ΕΚΑΒ για τους τραυματίες από την έκρηξη

«Αναφορικά με το περιστατικό έκρηξης φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην περιοχή της Ασπροβάλτας, το ΕΚΑΒ αναφέρει σε ανακοίνωσή του, πως οι δυνάμεις του ανταποκρίθηκαν άμεσα, με τα πρώτα ασθενοφόρα να φθάνουν στο σημείο εντός τριών λεπτών από τη λήψη της κλήσης.

Δύο τραυματίες — ένας άνδρας με εγκαύματα 1ου και 2ου βαθμού σε ποσοστό 40% και μία γυναίκα με εγκαύματα 1ου βαθμού σε ποσοστό 20% — διακομίστηκαν από τους διασώστες του ΕΚΑΒ σε ελεγχόμενη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου». Η επιχειρησιακή ανταπόκριση υπήρξε άμεση και πλήρως συντονισμένη, διασφαλίζοντας τη σταθεροποίηση της κατάστασης των τραυματιών, αλλά και την ταχεία και ασφαλή διακομιδή τους».