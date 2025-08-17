Σύλληψη από την Πυροσβεστική για εμπρησμό στον Πολύγυρο Χαλκιδικής

Στη σύλληψη ενός ατόμου για εμπρησμό προχώρησαν ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πολυγύρου στην Χαλκιδική.



Η σύλληψη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, έγινε χθες, Σάββατο 16 Αυγούστου, για την φωτιά που προκλήθηκε σε χαμηλή βλάστηση, κατά παράβαση της νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Πολυγύρου στην Χαλκιδική.



Η Πυροσβεστική κι η αστυνομία έχει προβεί σε αρκετές συλλήψεις αυτές τις μέρες στο πλαίσιο των ερευνών της για τις καταστροφικές φωτιές που κατακαίνε την χώρα.