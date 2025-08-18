Χαλκιδική: Βλάβη σε πλοίο στο λιμάνι της Αμμουλιανής - Απαγορεύτηκε ο απόπλους

Ταλαιπωρία για τους επιβάτες του επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου «Θεοσκέπαστη», καθώς παρουσίασε βλάβη την ώρα που βρισκόταν προσδεδεμένο στο λιμάνι της Αμμουλιανής Χαλκιδικής.

Στο πλοίο βρίσκονταν 144 επιβάτες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος το πλοίο «Θεοσκέπαστη» παρουσίασε βλάβη στην αντλία πετρελαίου της αριστερής μηχανής.

Απαγορεύτηκε ο απόπλους

Από τη Λιμενική Αρχή Ουρανούπολης απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα που το παρακολουθεί.