Τραυματίας 11χρονος μετά από σύγκρουση τζεκ σκι με σκάφος στην Κέρκυρα

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένα 11χρονο αγόρι στην Κέρκυρα, που τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση τζετ σκι με σκάφος.

Συγκεκριμένα, αναστάτωση προκλήθηκε στην παραλία του Ίσσου Κέρκυρας, όταν ένα τζετ σκι με δύο επιβαίνοντες συγκρούστηκε με σκάφος, στο οποίο επίσης επέβαιναν δύο άτομα.

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, από τη σύγκρουση τραυματίστηκε στο χέρι ένας 11χρονος αλλοδαπός, γερμανικής υπηκοότητας, ο οποίος επέβαινε στο τζετ σκι. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε άμεσα σε ιδιωτική κλινική της περιοχής για ιατρική περίθαλψη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν άλλοι τραυματισμοί. Χειριστής του τζετ σκι ήταν ένας Έλληνας υπήκοος, ενώ οι χειριστές τόσο του τζετ σκι, όσο και του σκάφους οδηγήθηκαν στο Λιμεναρχείο Κέρκυρας για να καταθέσουν σχετικά με το περιστατικό.