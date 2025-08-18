Λύματα έφτασαν μέχρι τη θάλασσα στην παραλία της Νέας Χώρας στα Χανιά - Απίστευτη δυσοσμία

Με λύματα γέμισε η παραλία της Νέας Χώρας στα Χανιά, το πρωί της Δευτέρας 18 Αυγούστου, εξαιτίας βλάβης στο αποχετευτικό δίκτυο. Τα βρώμικα νερά χύθηκαν αρχικά στο πεζοδρόμιο και στη συνέχεια κατέληξαν στην παραλία, φτάνοντας μέχρι τις ξαπλώστρες και προκαλώντας αναστάτωση σε λουόμενους και κατοίκους της περιοχής. Η εικόνα του δρόμου, σε συνδυασμό με τη δυσοσμία, προκάλεσε έντονη δυσφορία και διαμαρτυρίες.



Άμεσα κινητοποιήθηκε συνεργείο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (ΔΕΥΑΧ), το οποίο έσπευσε στο σημείο για να αποκαταστήσει τη βλάβη. Οι τεχνικοί πραγματοποίησαν εργασίες προκειμένου να σταματήσει η ροή των λυμάτων και να αποτραπεί περαιτέρω επιβάρυνση τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για το φυσικό περιβάλλον.

Zarpanews.gr

Zarpanews.gr