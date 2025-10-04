Τροχαίο στην Αργυρούπολη με 2 νεκρούς: Οδηγός έκανε σούζα και «καρφώθηκε» στο διάζωμα - Δείτε βίντεο

Εικόνες σοκ βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (4/10) στην Αργυρούπολη, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους δύο νέοι άνθρωποι.

Ειδικότερα, ένας 21χρονος οδηγούσε μία μοτοσικλέτα με συνεπιβάτη μία 19χρονη κοπέλα όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος του με αποτέλεσμα η μηχανή να «καρφωθεί» στο διαχωριστικό διάζωμα.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε ο τηλεοπτικός σταθμός ΑΝΤ1 φαίνεται η στιγμή της πρόσκρουσης της μοτοσικλέτας.

Όπως φαίνεται στα επίμαχα πλάνα, ο οδηγός της μοτοσικλέτας κάνει «σούζα» τρέχοντας με μεγάλη ταχύτητα επί της οδού Αργυρουπόλεως. Όταν ο μπροστινός τροχός αγγίζει και πάλι το οδόστρωμα, ο οδηγός, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο διαχωριστικό διάζωμα. Η μηχανή γλιστράει και σέρνεται για αρκετά μέτρα.

Ο 21χρονος οδηγός και η 19χρονη συνεπιβάτης μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψαν στα τραύματά τους.

«Ακούσαμε ένα σύρσιμο, βγήκαμε έξω και είδαμε δύο παιδιά ξαπλωμένα κάτω, η μηχανή πιο πέρα και τα κράνη 100 μέτρα μακριά» δήλωσε μια γειτόνισσα.

Οι Αρχές εξετάζουν το βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σφοδρής πρόσκρουσης για να διακριβωθούν οι συνθήκες του δυστυχήματος.