Συνεχίζεται η τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρή 46χρονη από τροχαίο στο Μενίδι

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:30 το βράδυ της Τρίτης (7/10), στη λεωφόρο Πάρνηθας στο Μενίδι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα που οδηγούσε μία 46χρονη εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθερό αντικείμενο.

Η 46χρονη οδηγός του οχήματος υπέστη σοβαρό τραυματισμό και διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι αιτίες του δυστυχήματος δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμη και ερευνώνται από την Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.