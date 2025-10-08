Breaking news icon BREAKING
NEWS

Κίνηση: Ζόρικο πρωινό σε Κηφισό και Αθηνών - Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών στην Αττική Οδό

Ελλάδα Μενίδι Τροχαίο Τροχαία (Η)

Συνεχίζεται η τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρή 46χρονη από τροχαίο στο Μενίδι

Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο το ΙΧ αυτοκίνητο, που οδηγούσε η 46χρονη, εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε.

Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Κώστας Παπαδόπουλος

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:30 το βράδυ της Τρίτης (7/10), στη λεωφόρο Πάρνηθας στο Μενίδι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα που οδηγούσε μία 46χρονη εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθερό αντικείμενο.

Η 46χρονη οδηγός του οχήματος υπέστη σοβαρό τραυματισμό και διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι αιτίες του δυστυχήματος δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμη και ερευνώνται από την Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Μενίδι Τροχαίο Τροχαία (Η)

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader