Θανατηφόρο τροχαίο στο Μενίδι με θύμα 46χρονη μητέρα: Πληροφορίες και μάρτυρες αναζητά η ΕΛΑΣ

Πληροφορίες για το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (7/10), στη λεωφόρο Πάρνηθας στο Μενίδι αναζητά η Τροχαία.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, λίγο μετά τις 22:30, επί της Λεωφόρου Πάρνηθος στο ύψος του αριθμού 387, ΙΧ αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η 46χρονη οδηγός του οχήματος.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που προχώρησαν στον απεγκλωβισμό της γυναίκας από τα συντρίμμια. Η 46χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Η άτυχη γυναίκα ήταν μητέρα τριών παιδιών. Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 46ρονη έχασε τον έλεγχο του ΙΧ και για το αν εμπλέκεται άλλο όχημα.

Για τον λόγο αυτό, η ΕΛΑΣ με επίσημη ανακοίνωσή της καλεί όποιον ήταν αυτόπτης μάρτυρας ή διαθέτει πληροφορίες σχετικά με το θανατηφόρο τροχαίο, να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρχές προκειμένου να συνδράμει στη έρευνα και να διευκρινιστεί τι οδήγησε στην απώλεια ελέγχου του οχήματος.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Την Τρίτη 7-10-2025 και περί ώρα 22:30΄, επί της Λεωφ. Πάρνηθος στο ύψος του αριθμού -387-, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάρνηθα, περιοχής Δήμου Αχαρνών, έλαβε χώρα τροχαίο ατύχημα, με εμπλεκόμενο όχημα το οποίο εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε τσιμεντένιο κράσπεδο και ανετράπη επί του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της οδηγού του.

Στο πλαίσιο διενεργούμενης προανάκρισης και για τη μόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το ως άνω τροχαίο ατύχημα, παρακαλούνται τυχόν αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν με το Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Β/Α Αττικής στα τηλέφωνα: 2102854400 και 2102854402».