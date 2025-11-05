«Φτερά» έκαναν οι βρύσες από δημοτικό σχολείο στο Μενίδι - Είχαν τοποθετηθεί την προηγούμενη ημέρα

Μια αδιανόητη κλοπή συνέβη σε δημοτικό σχολείο στο Μενίδι το βράδυ της Τρίτης 4 Νοεμβρίου με αποτέλεσμα να κληθούν οι Αρχές από τη διοίκηση του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι βρύσες από τις οποίες πίνουν νερό οι μαθητές στο 18ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών είχαν κλαπεί. Όπως αναφέρεται ήταν ολοκαίνουργιες αφού είχαν τοποθετηθεί λίγες ημέρες νωρίτερα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στους κόλπους του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων με χρήματα των οποίων είχαν τοποθετηθεί οι βρύσες.