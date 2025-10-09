Φρικτό τροχαίο δυστύχημα στη Δράμα: ΙΧ τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση σε κολώνα και περίφραξη

Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (9/10) στην επαρχιακή οδό Δράμας – Αμφίπολης προς Μαυρόβατο, με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από σφοδρή σύγκρουση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε όταν Ι.Χ αυτοκίνητο που οδηγούσε 44χρονος άνδρας εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε αρχικά σε στύλο φωτισμού και έπειτα σε περίφραξη οικίας όπου και αναφλέγη.

Το αποτέλεσμα της σφοδρής πρόσκρουσης ήταν ο βαρύτατος τραυματισμός του οδηγού, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Δράμας, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Δράμας.