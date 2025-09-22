Κηδεία Κερκ: Ο ψίθυρος του Τραμπ στον Μασκ - Ειδικός αποκαλύπτει τι ειπώθηκε στο σύντομο τετ α τετ

Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ, τον άλλοτε έμπιστο σύμβουλό του, στη χθεσινή (21/9) επιμνημόσυνη τελετή για τον συντηρητικό Τσάρλι Κερκ, εγείροντας εικασίες για πιθανή επανασύνδεση των δυο πρώην «φίλων».

Πριν από την ομιλία του προέδρου, η κάμερα έδειξε τον Τραμπ και τον Μασκ να κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλο, μαζί με τον διευθύνοντα σύμβουλο του UFC. Αυτή ήταν και η πρώτη συνάντηση των δύο ανδρών -τουλάχιστον μπροστά στους τηλεοπτικούς φακούς- μετά το πολιτικό τους «διαζύγιο».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μιλώντας σε δημοσιογράφους δήλωσε ότι ο Μασκ «ήρθε και του είπε ένα γεια», κάτι το οποίο θεώρησε «ευγενικό», προσθέτοντας πως «είχαμε μια μικρή συζήτηση».

Ωστόσο, όπως ήταν αναμενόμενο, οι εικασίες για το περιεχόμενο αυτής της «μικρής συζήτησης» πίσω από το προστατευτικό πλέξιγκλας φούντωσαν. Έτσι μια αναγνώστρια χειλιών έδωσε κάποιες πληροφορίες για το τι μπορεί να συζήτησαν οι δύο άνδρες.

Μιλώντας στην DailyMail, η αναγνώστρια χειλιών Nicola Hickling είπε ότι ο Τραμπ απλώς είπε «πώς είσαι» καθώς απομακρύνθηκε από τον Dana White για να χαιρετήσει τον Μασκ.

Ο Μασκ φάνηκε να σηκώνει τους ώμους καθώς ο Τραμπ πρόσθεσε ότι είχε ακούσει ότι ο δισεκατομμυριούχος ήθελε να μιλήσει μαζί του. Στη συνέχεια, ο Τραμπ φέρεται να πρόσθεσε: «Ας προσπαθήσουμε να βρούμε έναν τρόπο να ξαναβρούμε τον δρόμο μας».

Ο Μασκ απάντησε κουνώντας το κεφάλι του, ενώ ο Τραμπ του έσφιξε το χέρι και φαινόταν να του λέει «Μου έλειψες». Ο Μασκ κούνησε ξανά το κεφάλι του πριν σηκωθεί από τη θέση του και απομακρυνθεί.

Δείτε βίντεο: