To ασυνήθιστο dress code στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ - Το ακολούθησαν πιστά Τραμπ, Βανς

Η παρουσία πολιτικών προσώπων σε σημαντικές δημόσιες εκδηλώσεις, όπως οι κηδείες, συχνά συνοδεύεται από έντονο συμβολισμό και αυξημένη δημοσιότητα. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτέλεσε και η νεκρώσιμη τελετή για τον συντηρητικό influencer Τσάρλι Κερκ, στην οποία, όπως είχε προαναγγείλει, παρευρέθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μαζί με άλλες εξέχουσες μορφές της πολιτικής σκηνής. Παρότι οι επικήδειοι λόγοι κυριάρχησαν στην τελετή, την προσοχή των μέσων και του κοινού τράβηξε ένα ιδιαίτερο στοιχείο: κανείς από τους παριστάμενους δεν φορούσε τα παραδοσιακά μαύρα ρούχα πένθους.

Στην τελετή παρόντες ήταν επίσης ο ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, η χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα, καθώς επίσης και ο υπουργός Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι τζούνιορ, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και η διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Τούλσι Γκάμπαρντ.

Σε αντίθεση με την παράδοση των μαύρων ενδυμάτων σε κηδείες, τόσο ο Τραμπ όσο και οι περισσότεροι παρευρισκόμενοι δεν φόρεσαν μαύρα, καθώς οι διοργανωτές είχαν δώσει σαφείς οδηγίες για ενδυμασία «Sunday best» με χρώματα κόκκινο, λευκό και μπλε – χρώματα της αμερικανικής σημαίας.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα η επιλογή αυτή είχε ως στόχο να τιμήσει τον Κερκ, συνιδρυτή της ακροδεξιάς οργάνωσης Turning Point USA, και να δώσει έναν εορταστικό και ενωτικό χαρακτήρα στην τελετή, αντί για έναν καθαρά πένθιμο τόνο.

Η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας χαρακτήρισε την εκδήλωση «γεγονός ύψιστης εθνικής σημασίας», επιτρέποντας την πλήρη κινητοποίηση ομοσπονδιακών δυνάμεων για την ασφάλεια.

