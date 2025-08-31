Καρέ καρέ η κινηματογραφική απόδραση στη Χίο: Τούρκος κρατούμενος με χειροπέδες βούτηξε στη θάλασσα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Λιμενικού και της Αστυνομίας για τον εντοπισμό Τούρκου κρατουμένου, ο οποίος κατάφερε να αποδράσει με κινηματογραφικό τρόπο πηδώντας στη θάλασσα ανοιχτά της Χίου, παρότι φορούσε χειροπέδες.



Ο άνδρας, που είχε συλληφθεί στις 7 Ιουλίου 2025 στη Λέσβο για διακίνηση μεταναστών, μεταφερόταν από τη Μυτιλήνη στις φυλακές Κορυδαλλού, προκειμένου να παραστεί σε δικαστική διαδικασία. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με πλοίο, βρήκε την ευκαιρία να αιφνιδιάσει τους τέσσερις αστυνομικούς που τον συνόδευαν, σηκώθηκε από το πάτωμα όπου κοιμόταν και μέσα σε δευτερόλεπτα βρέθηκε στο κατάστρωμα. Εκεί, εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή που πολίτης άνοιξε την πόρτα, βγήκε έξω και βούτηξε στο νερό.

Βίντεο ντοκουμέντο

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που παρουσίασε ο ΑΝΤ1, στο οποίο φαίνονται επιβάτες να παρακολουθούν την πτώση του στη θάλασσα, να καταγράφουν εικόνες με τα κινητά τους και να φωτίζουν με προβολέα το σημείο, χωρίς όμως να καταφέρουν να τον εντοπίσουν.

Ο πλοίαρχος ενημερώθηκε αμέσως, σταμάτησε τις μηχανές και ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τη συνδρομή σκαφών του Λιμενικού η οποία όμως δεν είχε αποτέλεσμα.

Υπό κράτηση οι τέσσερις αστυνομικοί

Η πρωτοφανής απόδραση έχει φέρει σε δύσκολη θέση την ΕΛ.ΑΣ., καθώς με εντολή εισαγγελέα τέθηκαν υπό κράτηση οι τέσσερις αστυνομικοί που είχαν αναλάβει τη μεταγωγή – τρεις ειδικοί φρουροί και ένας υπαρχιφύλακας. Παράλληλα, διεξάγεται εσωτερική έρευνα με καταθέσεις, ώστε να διαπιστωθεί πώς ο κρατούμενος κατάφερε να ξεφύγει παρά τα μέτρα ασφαλείας.



Η υπόθεση έχει προκαλέσει σάλο, καθώς πρόκειται για μία από τις πιο εντυπωσιακές αποδράσεις των τελευταίων ετών, με τις αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή για τον εντοπισμό του Τούρκου διακινητή.