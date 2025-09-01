Απόδραση στη θάλασσα: Λιγοστεύουν οι ελπίδες να βρεθεί ο Τούρκος δραπέτης

Άκαρπες είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό του 32χρονου Τούρκου δραπέτη που έπεσε από το επιβατηγό «Αριάδνη» στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Χίου και Οινουσσών.

Υπενθυμίζεται ότι το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του κρατουμένου. ο 32χρονος Τούρκος φρουρούνταν από τέσσερις αστυνομικούς ενώ ήταν σιδηροδέσμιος με χειροπέδες ακόμα και όταν βρισκόταν στο πλοίο.

Παρόλα αυτά ο Τούρκος υπήκοος εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή που επιβάτης άνοιξε την πόρτα προς το κατάστρωμα, σηκώθηκε από το σημείο όπου κοιμόταν, και μέσα σε δευτερόλεπτα κατάφερε να βγει έξω και να πηδήξει στη θάλασσα.

Το πλοίο έπλεε εκείνη την ώρα ανάμεσα σε Χίο και Οινούσσες, με τα φώτα της στεριάς να διακρίνονται στο βάθος. Ο καπετάνιος ακινητοποίησε το πλοίο άμεσα και ξεκίνησαν έρευνες, με τη συνδρομή επιβατών που φώτιζαν τη θάλασσα με φακούς και κατέγραφαν το συμβάν με κινητά τηλέφωνα. Ωστόσο, ο δραπέτης χάθηκε γρήγορα στο σκοτάδι και δεν εντοπίστηκε έκτοτε.

Η πορεία του «Αριάδνη» εκτελώντας έρενα για τον εντοπισμό του δραπέτη, Credits: politischios.gr

Βίντεο ντοκουμέντο

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που παρουσίασε ο ΑΝΤ1, στο οποίο φαίνονται επιβάτες να παρακολουθούν την πτώση του στη θάλασσα, να καταγράφουν εικόνες με τα κινητά τους και να φωτίζουν με προβολέα το σημείο, χωρίς όμως να καταφέρουν να τον εντοπίσουν.

Ο πλοίαρχος ενημερώθηκε αμέσως, σταμάτησε τις μηχανές και ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τη συνδρομή σκαφών του Λιμενικού η οποία όμως δεν είχε αποτέλεσμα.

Εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο να υπήρξε προμελετημένο σχέδιο απόδρασης, ενδεχομένως με τη συνδρομή συνεργών που τον περίμεναν σε σκάφος.

Προμελετημένο σχέδιο απόδρασης

Ο συγκεκριμένος άνδρας είχε συλληφθεί από το Λιμενικό στις 7 Ιουλίου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών και είχε διαταχθεί η προφυλάκισή του στον Κορυδαλλό. Μάλιστα, ο κρατούμενος, όταν απέδρασε βρισκόταν σε διαδικασία μεταγωγής στα δικαστήρια της Λέσβου για την υπόθεση που τον βαρύνει.

Η κινηματογραφική απόδραση του 32χρονου Τούρκου οδηγεί την Αστυνομία στην εικασία ότι ο κρατούμενος είχε καταστρώσει το σχέδιο διαφυγής του πριν ακόμα ανέβει στο πλοίο.

Με εντολή Εισαγγελέα, οι τέσσερις αστυνομικοί που ήταν υπεύθυνοι για τη συνοδεία του κρατούνται, ενώ έχει διαταχθεί και Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) από την ΕΛ.ΑΣ. για να διαπιστωθούν τυχόν παραλείψεις ή ευθύνες κατά τη μεταγωγή.

Παρά τις έρευνες του Λιμενικού, που συνεχίζονται τόσο στη θαλάσσια περιοχή όσο και στις ακτές, ο κρατούμενος παραμένει άφαντος. Εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο να υπήρξε προμελετημένο σχέδιο απόδρασης, ενδεχομένως με τη συνδρομή συνεργών που τον περίμεναν σε σκάφος.