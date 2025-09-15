Διάψευση Θεοχάρη για τα τουρκικά αλιευτικά: «Δεν υπάρχει ούτε πρόκειται ποτέ να υπάρξει συμφωνία»

Διέψευσε κατηγορηματικώς την ύπαρξη συμφωνίας Αθήνας - Άγκυρας για τα τουρκικά αλιευτικά ο Χάρης Θεοχάρης.



«Κατηγορηματικά σας διαβεβαιώνω ότι ουδέποτε υπήρξε ούτε υπάρχει ούτε πρόκειται ποτέ να υπάρξει οποιαδήποτε συμφωνία - είτε επίσημη είτε άτυπη - με τη τουρκική πλευρά ή άλλο τρίτο μέρος για ανοχή σε παράνομη, λαθραία ή άναρχη αλιευτική δραστηριότητα. Ο κύριος Κικίλιας ξέρει τα θέματα του υπουργείου Ναυτιλίας, γι’ αυτό απάντησε για την αβλαβή διέλευση. Ως υφυπουργός Εξωτερικών κοιτώ στα μάτια το λαό και σας λέω ότι δεν υπάρχει ούτε πρόκειται να υπάρξει τέτοια συμφωνία που μπορεί να παραβιάζει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», ανάφερε ο υφυπουργός Εξωτερικών στη Βουλή, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Αθανάσιου Χαλκιά.



Κατά τον Χάρη Θεοχάρη, η Ελλάδα ασκεί κάθε δικαίωμά της έναντι έκνομων και προκλητικών ενεργειών και πραγματοποιεί διαβήματα όταν υπάρχουν περιστατικά παραβατικότητας. «Ισχυροποιούμε την εθνική μας θέση και το διεθνές μας κύρος. Προς θλίψιν της αντιπολίτευσης, η χώρα μας δυναμώνει. Έχουμε φέρει απτά αποτελέσματα», υποστήριξε.



Όσον αφορά στο πρόσφατο περιστατικό με τους Τούρκους αλιείς, τόνισε πως η αβλαβής διέλευση αναγνωρίζεται ως δικαίωμα και πως όταν υπάρχει παράνομη αλιευτική δραστηριότητα, τότε αυτή θεωρείται μη αβλαβής και λαμβάνονται μέτρα.