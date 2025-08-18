Καστοριά: Συναγερμός μετά από την απόδραση κρατουμένου από το νοσοκομείο

Επί ποδός βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές της Καστοριάς, λόγω απόδρασης κρατουμένου.

Ο κρατούμενος βαρυποινίτης βρισκόταν φρουρούμενος στο κελί της χειρουργικής κλινικής, απ’ όπου κατάφερε να διαφύγει. Οι αστυνομικοί, μόλις διαπίστωσαν ότι απέδρασε, ξεκίνησαν μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Όπως μεταδίδει το kastorianiestia.gr, ο κρατούμενος φέρεται να εκμεταλλεύτηκε πιθανότατα κάποια στιγμή χαλάρωσης της φύλαξής του.

Στις έρευνες συμμετέχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ έχουν ενημερωθεί και οι αρχές των γύρω περιοχών.

Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη και η αστυνομία ζητά τη συνεργασία των πολιτών, καλώντας όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με τις αρχές.