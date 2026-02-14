Σοκαρισμένος ο 15χρονος μετά το δυστύχημα στη Λούτσα: «Τι σου έκανα φίλε μου; Τι έκανα μαμά;»

Σε τραγωδία κατέληξε η βόλτα που έκαναν τρεις ανήλικοι την Παρασκευή στη Λούτσα, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν έπεσε σε δέντρο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο ένας και να τραυματιστούν οι άλλοι δύο οι οποίοι νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την τρελή πορεία του ΙΧ, λίγο πριν από το δυστύχημα στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος.

Ειδικότερα, στο βίντεο φαίνεται ο οδηγός να έχει χάσει τον έλεγχο του οχήματος και στο πλάνο χάνεται στη συνέχεια, ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν από τη μοιραία σύγκρουση.

Η έρευνα για το τραγικό δυστύχημα βρίσκεται σε εξέλιξη, με την Τροχαία να εξετάζει το ενδεχόμενο ο ανήλικος να οδηγούσε με πολύ μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος λίγα μέτρα πιο πίσω και στη συνέχεια προσέκρουσε στο κράσπεδο του πεζοδρομίου, ανέβηκε πάνω και τελικά καρφώθηκε πάνω στο δέντρο.



«Τι σου έκανα φίλε μου;»

Κάτοικος της περιοχής που είδε όσα έγιναν περιέγραψε όσα έγιναν μετά τη σφοδρή πρόσκρουση του αυτοκινήτου πάνω στο δέντρο.

«Τα παιδιά τρέχανε και ερχόντουσαν από το χωματόδρομο προς τα εδώ. Χτυπήσανε στο κράσπεδο, αμέσως στο δέντρο, το αυτοκίνητο τούμπαρε, πετάχτηκε έξω ο συνοδηγός και σκοτώθηκε ακαριαία.

Τα υπόλοιπα δυο παιδιά ήταν εκεί. Καθόντουσαν κάτω. Ο οδηγός φώναζε Τι σου έκανα φίλε μου; Τι σου έκανα φίλε μου γιατί τον έβλεπε», ανέφερε.

«Το πήρανε κρυφά από τη μαμά του»

Συμμαθητές των τριών φίλων μίλησαν στην ΕΡΤ για όσα έγιναν. «Το πήρε κρυφά από τη μαμά του, πήγανε βόλτα με κάτι φίλους του κι έμαθα ότι τράκαρε, λίγο πιο πάνω. Ρίξανε χειρόφρενο και έχασαν τον έλεγχο», ανέφερε ένας εξ αυτών.

Μία μέρα μετά το τραγικό δυστύχημα, φίλοι του 15χρονου που σκοτώθηκε πήγαν στο σημείο που έχασε τη ζωή του και άφησαν λουλούδια.

Επιπλέον, στο δέντρο που έχασε τη ζωή του κρέμασαν πανό με τη φράση «ζεις», ενώ έχουν αφήσει κεριά και διάφορα αντικείμενα, θέλοντας να δείξουν ότι δεν θα τον ξεχάσουν.

Εκτός κινδύνου οι δύο ανήλικοι τραυματίες

Την ίδια ώρα, στη χειρουργική κλινική του Νοσοκομείου Παίδων Αγλαΐα Κυριακού παραμένουν οι δύο ανήλικοι που τραυματίστηκαν.

Ειδικότερα, φέρουν κάποιες αμυχές στο πρόσωπο, οι οποίες δεν εμπνέουν ανησυχία και νοσηλεύονται για προληπτικούς λόγους στη χειρουργική κλινική, καθώς οι γιατροί θεώρησαν ότι μετά από ένα τέτοιο τροχαίο μπορεί να έχουν χτυπήσει στο κεφάλι ή μπορεί να αισθανθούν κάποια στιγμή αδιαθεσία.

Ο 15χρονος οδηγός, που νοσηλεύεται φρουρούμενος, κατηγορείται μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματική βλάβη από αμέλεια, επικίνδυνη οδήγηση και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης.

Τι λένε οι γονείς του 15χρονου οδηγού

Στο Mega μίλησε η μητέρα του 15χρονου που οδηγούσε το ΙΧ και είδε τον νεκρό τον φίλο του που καθόταν στη θέση του συνοδηγού.

«Τι καλά είναι καλέ; Το παιδί έχει πάθει σοκ, είναι χτυπημένο, δεν μπορεί, ζαλίζεται και δεν με αφήνουνε εμένα να το δω. Μόνο λίγο και με διώχνουν έξω, είναι κρατούμενος μου λένε. Μα δεν είναι 50 χρονών το παιδί».

«Είναι σε σοκ, δεν μπορεί να μιλάει, έχει φόβο έχει τρόμο, σκέφτεται, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς. Δεν κατάλαβε τίποτα», πρόσθεσε ο πατέρας του.

Από την πλευρά της, η αδελφή του 15χρονου είπε: «Έχει χτυπήσει άσχημα το πόδι του, το κεφάλι του τα πλευρά του. Προς το παρόν(είπαν πως έχει διαφύγει τον κίνδυνο). Είναι σε κατάσταση σοκ και οι δύο. Πού να θυμούνται οι καημένοι όχι, με το ζόρι αναπνέουνε. Δεν είναι περίεργος ακριβώς (ο δρόμος) απλά έτυχε, τι να σας πω».

«Τι έκανα μαμά;»

Η μητέρα του ανήλικου συνέχισε περιγράφοντας με τα πιο μελανά χρώματα την κατάσταση του παιδιού της.

«Είναι μαυρισμένος. Σήμερα είναι χάλια, ζαλίζεται, εμετό, δεν μπορεί να στέκεται, δεν μπορεί, κάνει πράγματα δεν μ’ αφήνουν κι εμένα να το δω. ”Τι σου έκανα μαμά;”. Μόνο αυτό, ”έχεις όλα τα δίκια του κόσμου”. Γιατί πήρα τα κλειδιά, του λέει ο φίλος που σκοτώθηκε, πάρε το κλειδί για το αμάξι, μην πεις τίποτα στους γονείς, και έλα να κάνουμε βόλτα γιατί ο δικός μου δεν είχε ιδέα για οδήγηση. Ήρθαν μαζί στο σπίτι πήραν τα κλειδιά, πήραν το αμάξι.

Το δικό μου το παιδί δεν το πήρε το αμάξι. Τώρα έχει πάθει σοκ. Τώρα ότι και να πω εγώ, μαμά ο φίλος μου, μαμά τι έκανα; Μαμά τι κάναμε μαμά; Ο φίλος μου. Γιατί ήτανε τρία παιδιά που μεγαλώσανε μαζί. Αυτό το δικό μου είναι στο νοσοκομείο, το άλλο που έφυγε ήταν μαζί σαν το δικό μου. Είναι το ίδιο, τον ίδιο πόνο», ανέφερε.