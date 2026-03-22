«Έπαιζε κρυφτό και απομακρύνθηκε»: Τι είπε ο πατέρας του 7χρονου που βρέθηκε αναίσθητος σε πάρκο

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ της παιδιατρικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη ο 7χρονος από τη Βέροια, που τραυματίστηκε σοβαρά το απόγευμα της Παρασκευής έπειτα από πτώση.

Αποτέλεσμα του ατυχήματος ήταν να τραυματιστεί σοβαρά και να υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Βέροιας, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή του στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ενώ τα ξημερώματα, περίπου στις 04:00, διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Όπως ανέφερε ο πατέρας του 7χρονου στο Thestival: «Παίζανε με τον αδερφό του και έναν φίλο του, είχαν απομακρυνθεί λίγο γιατί παίζανε κρυφτό. Πήγε να τους ψάξει κάπου σe ένα σημείο σκόνταψε έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του. Εκείνη την ώρα ήταν μόνος του, ξεκίνησαν να παίζουν με τον αδερφό του και έναν φίλο του κρυφτό, κρύφτηκαν ο αδελφός του και ο φίλος του και πήγε το παιδί να τους ψάξει. Βράδυ ήταν σκοτάδι είχε, εκεί που πήγε να τους ψάξει σκόνταψε σε ένα ξύλο, ένα κλαδί έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του στο τσιμέντο.



Τώρα είναι κρίσιμα το παιδάκι είναι στην Εντατική, το παιδί το βρήκε ένα άλλο παιδάκι άσχετο και μετά πήγαν και οι γονείς αυτού του παιδιού και το βρήκαν».

Το χρονικό της υπόθεσης

Το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε χώρο κοντά σε εκκλησία και παιδική χαρά στη Βέροια με τις Αρχές να εξετάζουν τα ενδεχόμενα που οδήγησαν στον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο 7χρονος εντοπίστηκε περίπου στις 20:30 το βράδυ της Παρασκευής, χωρίς τις αισθήσεις του, σε πρανές μεταξύ της εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής και παρακείμενου πάρκου. Η μητέρα του βρισκόταν σε κοντινή απόσταση.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο νοσοκομείο της Βέροιας. Από εκεί, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων, διακομίστηκε στο ΑΧΕΠΑ και στη συνέχεια στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή του.