Πειρία: Κολώνα φωτισμού καταπλάκωσε εξάχρονο παιδί - Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου
Η μεταφορά του από το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης κρίθηκε αναγκαία καθώς τα τραύματά του ήταν σοβαρά.
Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο στην περιοχή του Πλαταμώνα στην Πιερία όπου ένα εξάχρονο παιδί τραυματίστηκε, όταν έπεσε επάνω του κολώνα φωτισμού.
Αναλυτικά, την στιγμή που ο ανήλικος βρισκόταν σε ιδιωτική μαρίνα σκαφών ,στην προσπάθειά του να παίξει, επιχείρησε να σκαραφλώσει σε κολώνα φωτισμού, η οποία στη συνέχεια αποκολλήθηκε και καταπλάκωσε τον εξάχρονο, σύμφωνα με το thestival.gr.
Άμεσα το παιδί μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.
Πλέον νοσηλεύεται στο Παπαγεωργίου, εκτός κινδύνου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.