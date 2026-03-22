Πειρία: Κολώνα φωτισμού καταπλάκωσε εξάχρονο παιδί - Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου

​Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο στην περιοχή του Πλαταμώνα στην Πιερία όπου ένα εξάχρονο παιδί τραυματίστηκε, όταν έπεσε επάνω του κολώνα φωτισμού.

Αναλυτικά, την στιγμή που ο ανήλικος βρισκόταν σε ιδιωτική μαρίνα σκαφών ,στην προσπάθειά του να παίξει, επιχείρησε να σκαραφλώσει σε κολώνα φωτισμού, η οποία στη συνέχεια αποκολλήθηκε και καταπλάκωσε τον εξάχρονο, σύμφωνα με το thestival.gr.

Άμεσα το παιδί μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Πλέον νοσηλεύεται στο Παπαγεωργίου, εκτός κινδύνου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.