Στιγμές αγωνίας στην Καβάλα: 7χρονος κλειδώθηκε σε θυρίδα παραλαβής δεμάτων

Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν στην Καβάλα, όταν ένα 7χρονο παιδί εγκλωβίστηκε μέσα σε θυρίδα παραλαβής δεμάτων, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.



Σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha, το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που το παιδί έπαιζε με τον αδερφό του. Ο 7χρονος φέρεται να μπήκε σε locker που είχε μείνει ανοιχτό μετά από παραλαβή δέματος, ωστόσο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η πόρτα έκλεισε, παγιδεύοντάς τον στο εσωτερικό.

Αμέσως, ο μικρός άρχισε να χτυπά τη μεταλλική πόρτα και να καλεί σε βοήθεια, με τις φωνές του να αναστατώνουν τους περαστικούς. Πολίτες που αντιλήφθηκαν τι συμβαίνει έσπευσαν στο σημείο και προσπάθησαν να βοηθήσουν, ειδοποιώντας παράλληλα τις Αρχές.



Λίγο αργότερα, στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ κινητοποιήθηκε και το Λιμενικό, προκειμένου να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό του παιδιού. Με τη χρήση ειδικών εργαλείων, οι πυροσβέστες κατάφεραν να ανοίξουν τη θυρίδα και να απελευθερώσουν τον 7χρονο, δίνοντας τέλος στην αγωνία.



«Ειδοποιηθήκαμε από πολίτες που άκουγαν θόρυβο από κουτί παραλαβής δεμάτων. Με τα εργαλεία που διαθέτουμε ανοίξαμε το ντουλάπι», ανέφερε πυροσβέστης, επισημαίνοντας ότι τα παιδιά συχνά αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις ως παιχνίδι. «Χρειάζεται προσοχή και να φροντίζουμε να κλείνουμε σωστά τις θυρίδες όταν φεύγουμε», πρόσθεσε.



Το περιστατικό, ευτυχώς, έληξε χωρίς να τραυματιστεί το παιδί, ωστόσο αναδεικνύει τους κινδύνους που μπορεί να κρύβουν τέτοιου τύπου εγκαταστάσεις.