Λαμία: Σύλληψη 52χρονου που λήστεψε ηλικιωμένη

Χειροπέδες σε έναν 52χρονο άνδρα, ο οποίος το απόγευμα της 25ης Μαρτίου αφαίρεσε με τη βία τσάντα από ηλικιωμένη γυναίκα, πέρασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας.



Η σύλληψη έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής 27 Μαρτίου σε εκτέλεση εντάλματος του Ανακριτή Λαμίας ο οποίος ενήργησε άμεσα, κατόπιν της γρήγορης εξιχνίασης της υπόθεσης από τους αστυνομικούς.



Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα lamiareport.gr, ο 52χρονος κινούνταν στην περιοχή της Ροδίτσα στη Λαμία με το αυτοκίνητό του και χωρίς να κατεβεί από αυτό, άρπαξε την τσάντα από 73χρονη που περπατούσε στο σημείο. Από τη βίαιη πράξη του, η άτυχη γυναίκα έπεσε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί -ευτυχώς- ελαφρά.



Η λεία του φέρεται να ήταν μικρό χρηματικό ποσό γύρω στα 50 ευρώ και τα κλειδιά της παθούσας, που είχε επίσης στην τσάντα, η οποία δε βρέθηκε.



Αντίθετα από τους αστυνομικούς κατασχέθηκε το αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του συλληφθέντα, με το οποίο προέβη στην παράνομη πράξη του.



Την προανάκριση διενήργησε με μεθοδικότητα η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος.