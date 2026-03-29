Νύχτα έντασης στα Εξάρχεια: Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν σε άνδρες των ΜΑΤ - 114 προσαγωγές

Σε 114 προσαγωγές ατόμων προχώρησε τις πρώτες πρωινές ώρες η ΕΛ.ΑΣ. από την περιοχή των Εξαρχείων, μετά από νύχτα έντασης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, όλα ξεκίνησαν γύρω στις 4:20 τα ξημερώματα της Κυριακής (29/3) όταν ομάδα περίπου 20-30 κουκουλοφόρων επιτέθηκαν με πέτρες εναντίον διμοιρίας των ΜΑΤ που πραγματοποιούσε στατική φύλαξη στην οδό Κωλέττη.

Στη συνέχεια τα άτομα αυτά, προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη, μπήκαν σε κατάστημα υγειονομικών ενδιαφέροντος της περιοχής και κατέβασαν τα ρολά. Αστυνομικές δυνάμεις κύκλωσαν το χώρο και παρουσία εισαγγελέα άνοιξαν το ρολό και προχώρησαν σε 114 προσαγωγές στη ΓΑΔΑ, με την Κρατική Ασφάλεια να έχει αναλάβει την έρευνα.